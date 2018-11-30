Лысые красавицы шоу-бизнеса

В число особенностей внешности, неизменно приковывающих внимание мужчин, обязательно входят роскошные волосы. Именно поэтому девушки так тщательно ухаживают за шевелюрой, скупая разрекламированные средства. Впрочем, гордятся локонами не все красавицы, некоторые, напротив, совершенно избавляются от волос и с гордостью демонстрирую голый череп.

1. Певица Карина Эвн с детства мечтала о музыке и с лёгкостью поступила в эстрадно-джазовый колледж. Но в 16 лет врачи сообщили девушке, что у неё тотальная алопеция. Буквально за пару месяцев красавица лишилась волос на голове и бровей и погрузилась в депрессию. К счастью, семья и друзья не дали Карину поддержали, она продолжила учиться, стала участвовать в музыкальных конкурсах и записывать альбомы. Долгое время Эвн пользовалась париками, но в какой-то момент рассталась с ними и теперь появляется и на концертах, и в клипах с лысой головой.

2. Актриса Деми Мур побрилась наголо во время съёмок фильма «Солдат Джейн» (1997). Решиться на такой поступок ей было непросто: Деми всегда гордилась прекрасными густыми длинными волосами. Использовать машинку ей пришлось прямо в кадре, ведь оператор мог снять только один дубль. Лента «Солдат Джейн» стала судьбоносной для актрисы, да и новый облик поклонники Мур и журналисты оценили. Почти все отметили, что даже без волос Деми Мур выглядит женственно и соблазнительно.

Смотрите ролик и узнайте о других красавицах, которые не прочь побыть лысыми.