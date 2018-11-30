Ким Кардашьян похвасталась частным самолетом и спровоцировала скандал

Недавно супружеская пара Кардашьян-Уэст поделилась с подписчиками в Instagram видео из частного Boeing 747. Однако восхищения этот пост не вызвал, скорее наоборот, спровоцировал очередной скандал.

Подписчики привыкли, что Ким и Канье живут напоказ и не стесняются делиться интимными подробностями личной жизни. Но одно дело — детали очередной ссоры или многомиллионного оскорбления звездного особняка, а другое — "счастливое" видео из частного самолета…

Пользователи Сети не оценили "излишнюю" роскошь, с которой путешествуют звездные супруги. В салоне двухэтажного Boeing 747 есть спальня, столовая и комната отдыха. В самолете столько пространства, что Кардашьян даже занималась там спортом со своими тренером, которого они вместе с супругом пригласили на борт, поскольку перелет предстоял долгий.

"Боже, как глупо! Миллионы людей голодают, а ты хвастаешься частным самолетом? Серьезно?",

"Лучше бы вы с таким же энтузиазмом демонстрировали, как занимаетесь благотворительностью",

"Интересно, вы хотя бы платите за вредные выбросы?",

"Да, тренировка на борту самолета куда важнее, чем загрязнение окружающей среды",

"Какая же Ким все-таки деревенская. Вот уж правда, ничто не исправит бедное сознание! Есть много очень богатых людей, которые летают частными боингами, но им и в голову не пришло бы делиться этим в такой отвратительной манере!".