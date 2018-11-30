Наталья Штурм решила станцевать в воде

Наталья Штурм в отпуске решила станцевать в воде

52-летнюю певицу Наталью Штурм сложно назвать скромной и чинной представительницей отечественного шоу-бизнеса. Звезда не раз провоцировала публику вызывающим поведением и привлекала внимание дерзкими выходками, не стесняясь даже чрезмерно оголяться на потеху зрителям. Недавно артистка показала видео с морского побережья, где попыталась изобразить отпускные кадры в духе Волочковой.

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Звезда 90-х, певица Наталья Штурм точно знает, как приковать к себе внимание общественности. Жаркие съемки на пляже, объявления о продаже своего нижнего белья — артистка всегда умело расставляет приманки, почивая на лаврах славы одной из самых скандальных знаменитостей эстрады. Недавно Штурм решила составить конкуренцию балерине Анастасии Волочковой, которая известна своими умопомрачительными фотографиями с лазурных берегов тропических островов.

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Стоя топлес в воде, Наталья Штурм попыталась изобразить балетные па, в частности, целью знаменитости было продемонстрировать знаменитый аттитюд — один из видов равновесия на одной ноге. Пытаясь добиться устойчивого положения и прикрывая обнаженные участки тела рукой, Наталья Штурм призналась, что испытывает исключительно положительные эмоции к скандальной Волочковой.

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Немалый интерес представляет и личность оператора этого ролика. Услышав голос за кадром, публика с удивлением распознала сына Штурм, за которого та недавно боролась в суде с бывшим возлюбленным. Впрочем, Наталья не стала уточнять, действительно ли Арсений снял это видео и перед ним ли она была топлес. Да и незачем певице оправдываться, весь все разногласия с отцом Арсения были на днях улажены, а более никого и не должно волновать, как обстоят дела в их семье.