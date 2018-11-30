Трансгендер, ставшая «Мисс Испанией», хочет быть матерью

27-летняя Анхела Понсе (Angela Ponce) из Севильи (Испания) станет первой женщиной-трансгендером на конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в Таиланде. Конкурс состоится 17 декабря, и девушка не скрывает, что мечтает стать победительницей.

Понсе родилась мужчиной, но уже в детстве поняла, что считает себя женщиной. В 16 лет она начала гормональную терапию, а в 24 года завершила смену пола, сделав операцию. Она выбрала для себя карьеру модели. В 2015 году Анхела участвовала в конкурсе «Мисс Испания», однако проиграла жительнице Барселоны Мирее Лалагуне. Двумя годами позже она завоевала титул «Мисс Испания — 2018», оставив позади более 20 участниц конкурса красоты.

В одном из последних интервью испанка призналась, что после участия в конкурсе планирует стать матерью. Отсутствие матки и яичников не кажется ей препятствием. «Я могу и хочу завести детей, как и любая женщина. Детские дома переполнены, я хочу сделать как минимум одного малыша счастливым», — считает она.

Ранее трансгендеры не могли участвовать в конкурсе красоты. Одним из требований организаторов мероприятия был пункт о том, что участницей должна быть девушка, которая имела женский пол при рождении. Но все изменилось в 2012 году, когда канадку-трансгендера не допустили до финала. Дженна Талакова наняла адвоката и через год добилась права участия трансгендеров в конкурсе «Мисс Вселенная».