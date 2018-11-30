Юные артисты, которые повзрослели и похорошели

Некоторые малыши растут буквально под прицелом камер. Юные артисты, начавшие сниматься чуть ли не с пелёнок, становятся почти членами семей зрителей. Публика наблюдает за взрослением знаменитых детей, обсуждает каждый наряд и очередной выход в свет. К сожалению, некоторых мальчишкам и девчонкам, которые в детстве пленяли аудиторию непосредственностью, не удалось с возрастом сохранить очарование. Но эти звёзды явно стали красивее и сексуальнее, когда превратились во взрослых людей.

1. Том Фелтон . Актёр начал сниматься ещё в 10 лет, но слава пришла к нему в 14, когда он появился в фильме «Гарри Поттер и философский камень» в роли маленького злодея Драко Малфоя. В поттериане Том представал с выбеленными волосами и бледной кожей, но, расставшись с образом Драко, Фелтон тут же превратился в красавца с яркими голубыми глазами, который уже наступает на пятки признанным голливудским секс-символам.

2. Селена Гомес. С юной чаровницей зрители познакомились в телешоу «Барни и друзья». Потом Селена снималась в сериалах, принимала участие в разных телевизионных проектах, записывала песни для мультфильмов и была участницей музыкальной группы. В 2012 году Селена начала сольную карьеру и сегодня она одна из самых популярных и высокооплачиваемых певиц в мире, а её миловидность неизменно служит поводом для восхищения фанатов.

Ролик рассказывает о других знаменитых детях, которые повзрослели на глазах публики.