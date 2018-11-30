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Звезды, предпочитающие не мешать старению 

Рамблер 1 час назад
Звёзды могут позволить себе лучших пластических хирургов, и многие определённо пользуются их услугами. Но есть и другие знаменитости, которые не спешат избавляться от возрастных изменений и считают, что природа сама справится с любой проблемой.
1. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Представительнице британской королевской семьи надлежит всегда излучать радость и жизнерадостность, поэтому Кейт постоянно появляется на публике с улыбкой. Увы, как и у любой другой любительницы активной мимики, у Кейт уже появились мимические морщинки. Герцогиня не считает нужным избавляться от них, но это не лишает её привлекательности.
2. Кейт Мосс. В девяностые годы Кейт была одной из самых востребованных фотомоделей. Фотосессии для глянцевых журналов сменялись показами мод, но между ними Мосс находила время для развлечений. Модель не раз заставали за употреблением алкоголя и наркотиков, и это не замедлило сказаться на состоянии её кожи. Сейчас Кейт чуть за сорок, но выглядит она старше.
Почему до неузнаваемости изменилась Мег Райан, как выглядит завершившая карьеру Кэмерон Диаз и что старит молодую певицу Селену Гомес? Смотрите видео и узнайте ответы.
Женский форум
Кэмерон Диаз , Кейт Мосс , Кейт Миддлтон , Звёзды , Видео
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