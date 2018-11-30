Без одежды: 50-летняя Валерия восхитила фанатов

Певица Валерия решила опубликовать еще один снимок из недавней фотосессии.

На новом кадре из свежей глянцевой фотосессии Валерия предстала, по ее собственному выражению, в образе «современной Нефертити». Как сочли стилист и фотограф, он включает в себя высокий головной убор из воздушной черной органзы и эффектное бриллиантовое колье — и больше ничего.

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Большинство поклонников высказались о таком неожиданном перевоплощении Валерии с восхищением: «Просто супер», «Какой загадочный образ», «Бесподобно, вам очень идет», «Надо брать пример женщинам с Валерии», «Шикарно, божественно».

Напомним, на днях Валерия выложила другой снимок из этой же фотосессии — пожалуй, самый спорный. Лицо певицы почти полностью закрывает украшение из камней — такие не так давно были на лицах моделей на подиумах.