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Без одежды: 50-летняя Валерия восхитила фанатов 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Певица Валерия решила опубликовать еще один снимок из недавней фотосессии.
На новом кадре из свежей глянцевой фотосессии Валерия предстала, по ее собственному выражению, в образе «современной Нефертити». Как сочли стилист и фотограф, он включает в себя высокий головной убор из воздушной черной органзы и эффектное бриллиантовое колье — и больше ничего.
Instagram
Большинство поклонников высказались о таком неожиданном перевоплощении Валерии с восхищением: «Просто супер», «Какой загадочный образ», «Бесподобно, вам очень идет», «Надо брать пример женщинам с Валерии», «Шикарно, божественно».
Напомним, на днях Валерия выложила другой снимок из этой же фотосессии — пожалуй, самый спорный. Лицо певицы почти полностью закрывает украшение из камней — такие не так давно были на лицах моделей на подиумах.
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Валерия , Звёзды
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