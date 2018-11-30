Юлия Меньшова обнаружила в себе талант

Внимание пользователей Сети привлекли фото обновленного интерьера в квартире телеведущей

Веры Алентовой, Наследница звездной артистической династии, дочь Владимира Меньшова Юлия Меньшова выложила в своем «Инстаграме» панорамный снимок комнаты, в которой только что закончила ремонт. «Я обожаю ремонт!» — призналась она. Период, «когда в квартире месят бетон, и работает отбойный молоток», Юлия Меньшова пережидает «с тяжким вздохом». Но, как только приходит пора приступать к отделке, тут ее не остановить. Она начинает бесконечно экспериментировать с предметами интерьера, формами, цветами и стилем, зарывается в журналы по дизайну и архитектуре, чтобы создать что-то неповторимое и свое. Вероятно, если бы Юлия не пошла по стопам родителей, она могла бы сделать карьеру в области дизайна интерьеров.

Судя по фото, вкусы у Юлии Меньшовой классические, если не сказать — архаичные. Интерьер комнаты напоминает стиль 60-х, а преобладающий темно-зеленый цвет в сочетании с массивной мебелью темного дерева свидетельствует о том, что у Юлии Меньшовой вкус аристократов.