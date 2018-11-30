Светлана Лобода: «Моя болезнь может повториться»

Певица Светлана Лобода вернулась к гастрольной деятельности после болезни. Напомним, что из-за экстренной операции певица была вынуждена перенести концерты в Москве, к которым долго готовилась. Впрочем, сейчас ее дела пошли на поправку.

— Слава Богу, никаких болевых ощущений у меня сейчас нет, — делится с нами певица. — Я уже активно гастролирую. Дала девять концертов в Германии, сейчас выступаем на Урале. Приехала буквально на пару дней на съемки в Москву, и потом обратно. Отменить туры я не могла, потому как они были запланированы еще весной. Меня ждут люди, и нельзя подводить организаторов. Конечно, когда у меня случились проблемы со здоровьем, я подняла вопрос: «А может, мне месяц отдохнуть?» Мой продюсер ответила однозначно: «Нет! Нам нельзя подводить людей!» Чувствую я себя хорошо, по­этому решила, что можно ехать. Подумала, что ничего страшного не будет. Так и вышло. Мне кажется, я справляюсь.

По словам певицы, на сцене никаких поблажек себе она не делает: во время концертов выкладывается на все сто процентов.

— С момента операции прошло уже три с половиной недели — достаточный срок для того, чтобы вернуться к работе, — рассказывает певица. — На самом деле я уже через десять дней начала понемногу заниматься спортом. Мой лечащий врач сказал: «Как только вы перестанете чувствовать дискомфорт внизу живота, можно начинать двигаться!» Поэтому спортом я занимаюсь уже чуть больше недели.

Звезда уверяет: то, что возникнут серьезные проблемы со здоровьем, она и предположить не могла. Незадолго до операции она проходила полное обследование организма. В том числе и у специалистов нетрадиционной медицины. И никаких серьезных отклонений в ее организме не выявили.

— Ходила к гомеопату, который меня поддерживал, консультировалась. Но это не помогло, — продолжила звезда. — Не знаю, из-за чего пошли камни. Может, просто время пришло им выйти. А может, попрыгала во время выступления.

По словам звезды, сейчас она выполняет все предписания медиков. В первую очередь тщательно контролирует собственный рацион. При ее диагнозе это просто необходимо.

— До болезни я очень мало пила воды — сейчас выпиваю как минимум два с половиной — три литра ежедневно, — продолжает Светлана. — Это самое главное — ее нужно пить очень много! Также я отказалась от жареного, соленого и перченого. Эти правила теперь нужно соблюдать до конца жизни. Если мы, конечно, хотим, чтобы этот инцидент не повторился. Потому что камни, когда появляются единожды, имеют свойство вновь появляться. Человек должен садиться на строгую диету и ее придерживаться. Очень надеюсь, что смогу сделать все возможное, чтобы эта проблема меня больше не беспокоила. Мой доктор меня контролирует практически ежедневно.

С диетой Лободы согласна даже ее мама.

— Сейчас она уже не пытается подкармливать меня котлетами, понимает, что у меня диета, которую нужно соблюдать, — улыбается Светлана. — Мама теперь мне готовит правильную и здоровую пищу, которую мы все едим. А если я уезжаю на концерты или на съемки, дает мне лоточки с собой. Конечно, она очень переживает за меня. Так же, как и старшая дочь. Она, можно сказать, лежала вместе со мной в больнице. Приходила в палату вместе с моей мамой и очень меня поддерживала.