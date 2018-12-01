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Рыжий из «Иванушек» рассказал о приговоре 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Сенсационная новость взорвала интернет! Андрей Григорьев-Аполлонов приговорен. Правда, приговор этот — модный! Сам «виновник» рассказал подписчикам Инстаграм об участии в передаче «Модный приговор».
Пост сопровождается фото «Иванушек» в полном составе. Они все в белом, но «Рыжий», как всегда, отличился. На нем брюки с необычным анималистичным принтом.
Фанаты назвали артистов «красавчиками», «самыми модными и крутыми», «любимой группой с детства». Особые симпатии снискал Григорьев-Аполлонов за стиль и позитив. Передачу собираются посмотреть даже те, кто не любит подобные шоу.
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Андрей Григорьев-аполлонов , Звёзды
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