Рыжий из «Иванушек» рассказал о приговоре

Сенсационная новость взорвала интернет! Андрей Григорьев-Аполлонов приговорен. Правда, приговор этот — модный! Сам «виновник» рассказал подписчикам Инстаграм об участии в передаче «Модный приговор».

Пост сопровождается фото «Иванушек» в полном составе. Они все в белом, но «Рыжий», как всегда, отличился. На нем брюки с необычным анималистичным принтом.

Фанаты назвали артистов «красавчиками», «самыми модными и крутыми», «любимой группой с детства». Особые симпатии снискал Григорьев-Аполлонов за стиль и позитив. Передачу собираются посмотреть даже те, кто не любит подобные шоу.