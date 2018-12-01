Катя Гордон рассказала подписчикам о болезни

Катя Гордон пожаловалась подписчикам Инстаграм на недомогание. По словам теледивы, болеет она «редко, но метко».

Гордон посетовала, что из-за плохого самочувствия не сможет попасть на ежегодный фестиваль «Выбери свою королеву!» с участием знаменитого Тарзана — Сергея Глушко . Артистка попросила фанатов зажечь вместо нее, ведь шоу обещает быть крутым и танцевальным.

Фолловеры посочувствовали Кате и предложили свои способы лечения — чеснок. Ремантадин и бальзам «Звездочка». Она ответила, что все будет хорошо, просто «срубило» неожиданно.