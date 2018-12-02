4 полезных совета для женщин от Анны Седоковой

35-летняя певица Анна Седокова всегда пользовалась популярностью среди мужчин. Троим из них удалось стать отцами ее детей, дважды экс-солистка группы «ВИА Гра» выходила замуж, пережила много ярких романов, но на данный момент свободна. Зато звезда точно знает, как разнообразить свою жизнь и сделать ее более интересной, поэтому делится полезными рекомендациями со всеми желающими.

Поп-исполнительница Анна Седокова решила поделиться своим мнением, что нужно сделать для того чтобы в жизни наступил новый этап. Она понимает, что на долгожданные перемены порой сложно решиться, но уверена: необходимо отбросить все страхи и с оптимизмом смотреть в будущее. Звезда дала 4 совета для дам, которые мечтают о любви, самореализации и достижении новых целей.

Анна считает, что грустные женщины никому не нужны, поэтому следует излучать радость, праздник и счастье, а не «тоску зеленую». Артистка уверена — важно, чтобы с представительницей прекрасного пола было легко и весело. Седокова также утверждает, что не нужно себя ругать за все, ведь мужчины живут исключительно так, как удобно им, потому винить в проблемах лучше не себя, а избранника. Знаменитость подчеркивает, что не следует бояться отпускать людей из своей жизни. Порой им хочется ненадолго уйти, чтобы вернуться с новыми мыслями. Или не возвращаться, что тоже надо принять как данность.

Певица призывает не упускать тысячи возможностей, грустно взирая в окно, ведь каждый новый день может принести встречи с интересными людьми, новые эмоции и знания. Анна Седокова отмечает, что важно делать макияж и прическу, ведь отличный внешний вид еще никому не помешал. Она полагает, что каждое событие в жизни чему-то учит человека и порой даже негативные моменты посылаются для того, чтобы впоследствии все изменилось в лучшую сторону, как это было с ее увольнением, ставшим судьбоносным.