9 самых громких разводов и расставаний 2018 года

Эти звезды теперь точно знают, что статистика, которая говорит о распаде каждого второго брака, не врет.

Может быть, эти звездные пары не разошлись как в море корабли, но отныне они не вместе. У кого-то из них в документах уже появился штамп о разводе, а кто-то лишь готовится к официальному расторжению отношений.

Рита Дакота и Влад Соколовский

Семейный стаж: 3 года

Общие дети: Мия (1 год)

Starface.ru

Казалось, в российском шоу-бизнесе нет другой пары, которая была настолько неприлично счастлива, как Рита Дакота и Влад Соколовский. Влюбленные выходили вместе в свет, посвящали друг другу песни, не стесняясь, говорили о чувствах в соцсетях, вели совместные видеоблоги.

Поклонники были уверены, что в октябре Рита и Влад вместе и с размахом отметят первый день рождения своей дочери Мии. Но в августе, как гром среди ясного неба, в аккаунте певице появился черно-белый кадр и сообщение о том, что Дакота и Соколовский больше не вместе. Мало того, молодая мама откровенно рассказала о причинах, которые побудили принять это важное решение. Как оказалось, Влад был неверен матери своего ребенка.

Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом,

— сообщила поклонникам Рита.

Развод был оформлен без промедлений. Родители маленькой Мии подписали соглашение относительно совместного имущества, согласно которому дочери артистов достанется квартира.

Я пошёл на все Ритины условия. Вопрос закрыт и пора идти дальше,

— рассказал Влад Соколовский в «Инстаграме», когда бракоразводный процесс был завершен.

Наталья Шевель и Иван Краско

Семейный стаж: 3 года

Общие дети: нет

Instagram@natalia_krasko

Те кто говорит, что после выхода на пенсию жизнь останавливается, просто не следит за буднями и праздниками Ивана Краско. В 2015 году в возрасте 84 лет народный артист Российской Федерации отправился в ЗАГС с 24-летней студенткой Натальей Шевель!

Представители прессы не стеснялись открыто обсуждать 60-летнюю разницу в возрасте, обсуждать «заинтересованность» каждой из сторон и даже делать прогнозы относительно скорого развода пары… А сами влюбленные снимались в романтических фотосессиях для глянцевых журналов, рассказывали в интервью об искренности своих чувств и говорили, что задумываются о расширении семьи. Однако, этим планам не суждено было сбыться.

Третью годовщину со дня свадьбы Наталья и Иван Иванович отметили походом в ЗАГС за свидетельством о разводе!

Почему распался этот союз, спросите вы. Версий СМИ да и рассуждений самих бывших супругов на этот счет немало: это и отсутствие собственного жилья, и неимение постоянной работы, и страх из-за бытовой неустроенности заводить детей…

Итог этой истории такой: в октябре 2018 года Шевель и Краски официально стали свободными людьми. А Иван Иванович решил вернуться к Наталье Вяль, матери своих младших детей.

Милана Тюльпанова и Александр Кержаков

Семейный стаж: 3 года

Общие дети: Артемий (1,5 года)

Instagram@milana_tulpanova

Расставание этой пары прошло куда более эмоционально, чем развод Риты Дакоты и Влада Соколовского — здесь нашлось место и наркотикам, и дележке ребенка. Но обо всем по порядку.

Поклонники давно подозревали, что в отношениях дочери покойного политика Вадима Тюльпанова и экс-футболиста не все так гладко, как можно подумать, когда пролистываешь «Инстаграм». Ходили слухи, что после смерти отца (трагедия случилась за несколько дней до появления на свет сына влюбленных) Милана замкнулась в себе, а Александр Кержаков такую позицию жены не разделял.

Затем в Сети стали появляться фото и видео Кержакова в компании неизвестной женщины.

А уже в мае 2018 года Милана сама, отвечая на один из комментариев к своему посту, призналась, что давно не находится в отношениях со своим мужем, и назвала Александра «падшим и недостойным» человеком. На этом история Тюльпановой и Кержакова не закончилась. В июне девушка рассказала, что спортсмен забрал у нее сына и требует справку о вменяемости.

Затем за Кержакова вступилась известный продюсер Яна Рудковская , добавив, что Александр был вынужден это сделать, поскольку некоторое время Милана не могла заниматься мальчиков из-за личных проблем. А потом внезапно молодая мама сделала шокирующее заявление:

Друзья, я хочу признаться во всем, так как под этой фотографией нельзя писать уже другое. Саша забрал ребенка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, ребенок был с нянями, и я лечилась от наркомании,

После этого признания Милана пообещала поклонникам публично вести дневник своей жизни, дала откровенное интервью Ксении Собчак для L’Officielle, где рассказала о своем намерении бороться за маленького Артемия, а затем после череды судебных заседаний, апелляций воссоединилась с малышом. По закону, ребенок будет жить вместе со своей матерью во время бракоразводного процесса.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Семейный стаж: 9 лет

Общие дети: София (7 лет)

Starface.ru

А как красиво все начиналось: солнце, море, курортный роман, который перерос в серьезные отношения. Летом Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу должны были отметить 13-ю годовщину со дня знакомства.

Случился ли романтический ужин по этому поводу, мы с вами никогда не узнаем. Зато, к сожалению, среди поклонников не осталось тех, кто летом не посмотрел ролик, где супруг известной певицы в одном из киевских караоке-клубов премило проводит время с обворожительной красоткой. Сами понимаете, Мурат был не с матерью своей дочери. Артистка пока что никак не комментирует сложившуюся ситуацию.

Своими песнями, фразами в «Инстаграме» она только намекает, что сейчас переживает далеко не самые простые времена. Зато СМИ уверяют, что бракоразводный процесс между Лорак и турецким бизнесменом в самом разгаре.

Например, портал Инфотаб опубликовал информацию от собственных источников у киевских нотариусов, что певица сейчас занята урегулированием «бумажных» дел:

Пришло письмо от имени Ани Лорак, где она указала перечень киевской недвижимости и уведомила нотариусов не делать никаких действий с этой недвижимостью, так как у неё начался бракоразводный процесс.

А в это время 7-летняя София пошла в первый класс. Интересно, что на праздничную линейку девочку сопровождали оба родителя.

Если даже развод пары все-таки состоится, «Летидор» надеется, что это не отразится негативным образом для девочки.

Мария Порошина и Илья Древнов

Семейный стаж: 17 лет

Общие дети: Серафима (13 лет), Аграфена (8,5 лет), Глафира (2,5 года)

Legion-media.ru

Сказать, что поклонники обрадовались, когда в августе 2018 года появилась информация, что многодетная мама Мария Порошина ждет пятого ребенка, значит ничего не сказать. Люди не скупились на теплые слова, поздравляя звезду сериала «Челночницы» и «По горячим следам» и ее супруга Илью Дневнова со скорым пополнением. Но в сентябре стало известно, что Мария и Илья больше не семья!

Как оказалось, решение о разводе артистов суд принял еще в конце июля, а спустя месяц оно вступило в силу. А как же ребенок, неужели ради малыша люди не могут попытаться сохранить семью, спросите вы. В интервью журналу «Караван историй» Мария откровенно рассказала о попытках наладить отношения с мужем:

Мы несколько раз расходились и сходились. Пытались сохранить брак. Но однажды поняли, что лучше все-таки жить порознь. Надеюсь, нам с Ильей удастся остаться в добрых отношениях. Семнадцать лет — огромная часть жизни. И у нас трое общих детей. Мы должны создать для них максимально доброжелательную атмосферу.

А чуть позже Порошина рассказала, от кого ждет малыша. Оказывается, будущий отец ребенка — не Древнов, не партнер Марии по антрепризе Ярослав Бойко , а, как сказала Мария в одном из своих постов в «Инстаграме», мужчина, который живет не в России.

В интервью «Каравану историй» 45-летняя актриса рассказала о своих отношениях с бывшим супругом. Актриса выразила надежду, что ее и Илью Древнова минует участь разведенных людей, которые делят имущество детей и мстят друг другу.

Дарья и Денис Глушковы

Семейный стаж: 9 лет

Общие дети: Валерия (7 лет), Александра (в середине декабря исполнится 2 года)

Visualrian.ru

Как признавался сам футболист в декабре 2016 года, он счастливый человек! Тогда жена Дарья подарила Денису Глушакову вторую дочь, и он во всеуслышанье говорил, что семья не остановится на достигнутом и скоро отправиться в роддом за сыном. Но семейная жизнь у игрока «Спартака» сложилась не так, как он предполагал.

Как оказалось, капитан московского «Спартака» время вне семьи проводил не только на футбольном поле и в спортивном зале, но и в компании хорошеньких женщин.

В сентябре этого года в Сеть попало личное видео, которое сняла сама Дарья Глушакова. На нем запечатлено свидание спортсмена с незнакомкой в бане.

После этого случая супруга футболиста отправилась в суд, чтобы подать заявление на расторжение брака. В судебном порядке бывшие супруги оспаривают место жительства детей, а также размер алиментов.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек

Семейный стаж: 13 лет

Общие дети: Вайолет (13 лет), Серафима (в январе исполнится 10 лет), Сэмюэл (в феврале исполнится 7 лет)

Picture-alliance.com

3 года из 13 лет официального брака известные актеры находились в состоянии «тихой войны». Нет, они не лили друг против друга не интриги, не выступали с обличительными речами в эфире телешоу. В какой-то момент поклонники даже подумали, что Дженнифер Гарнер и Бену Аффлек даже удалось спасти брак. Но, то ли для пары все-таки это оказалось непосильной задачей, то ли многодетные родители просто старались выглядеть семье ради своих троих детей.

Банально, но эта красивая история любви разбилась о банальный адюльтер. Аффлек не ходил в баню, как это делал Денис Глушков, он стал ухлестывать за няней своих детей!

Тем не менее, развод артисты оформлять не торопились. Каждый из них даже уже стал жить своей личной жизнью.

Однако Дженнифер и Бен отпуск проводили вместе, чтобы две дочери и сын были счастливы.

Бумаги о расторжении брака были поданы в суд лишь в 2017 году. Но опять же Гарнер и Аффлек не обсуждали друг с другом вопросы, связанные с опекой над детьми, не касались финансовой стороны развода. Переполошились голливудские звезды только когда получили предупреждение, что их дело вот-вот будет заморожено.

Информация о том, что Гарнер и Аффлек официально получили развод, появилась лишь в ноябре 2018 года. Иностранные журналисты уверяют, что бывшим супругам удалось сохранить теплые отношения. Они вместе будут воспитывать детей и даже посетят психолога, который работает с разведенными родителями.

Грейс Хайтауэр и Роберт Де Ниро

Семейный стаж: 21 год

Общие дети: Эллиот (20 лет), Хелен (7 лет)

Picture-alliance.com

Несколько лет назад Роберт Де Ниро и его жена Грейс Хайтауэр были буквально в шаге от разрыва, но тогда супруги смогли найти в себе силы, чтобы спасти отношения ради детей.

В конце ноября ссылаясь на источники близкие к окружению пары журнал People сообщил, что оскароносный актер и его супруга вот-вот подадут заявление на официальное расторжение брака.

Несколько дней после этой публикации звезда фильмов «Однажды в Америке» и «Крестный отец» решил лично прояснить ситуацию. Де Ниро заявил прессе, что сейчас он и Грейс Хайтауэр проходят через трудный, но конструктивный период:

Грейс чудесная мать. Я ее безмерно уважаю. Мы всегда будем родителями наших детей, всегда будем заниматься их проблемами.

«Летидор» надеется, что в этом случае до официального развода все-таки дело не дойдет.

Ванесса Хейден и Дональд Трамп-младший

Семейный стаж: 12,5 лет

Общие дети: Кай Мэдисон (11 лет), Дональд Джон III (9 лет), Тристан Милош (7 лет), Спенсер Фредерик (6 лет), Хлоя София (4 года)

Picture-alliance.com

Да, ни громкая фамилия, ни серьезное положение в обществе, ни даже наличие пятерых детей не спасло старшего сына действующего президента США от развода.

Казалось бы, что может желать красавица модель Ванесса Хейден? У нее есть видный муж, есть завидное положение в обществе, есть достаток. Но, как предполагают, представители некоторых СМИ, у многодетной мамы не было главного — мужа рядом.

Поговаривают, что из-за постоянных разъездов и бизнеса Трамп-младший очень редко бывал дома. Да и к тому же, после того как Дональд Трамп-старший занял пост руководителя страны, к его семье серьезно возросло внимание со стороны СМИ. В марте супруги рассказали поклонникам, что приняли решение расстаться:

После двенадцати лет брака мы решили пойти разными путями. Просим уважать наше право на конфиденциальность в ближайшее время.

Известно, что Дональду и Ванесса удалось развестись мирно. Детей они будут воспитывать вместе.