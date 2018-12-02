Эмин появился вместе с бывшей супругой

Известный певец Эмин Агаларов не так давно женился второй раз, однако с бывшей женой его все еще многое связывает. И главное среди этого всего — дети. Сыновьям Эмина и его бывшей супруги Лейлы Алиевой исполнилось по 10 лет и этот день семья провела вместе.

После проведенной с семьей вечеринки в честь первого юбилея сыновей Микаила и Али, Агаларов опубликовал трогательный пост в своем Инстаграме, в котором он искренне обратился в бывшей супруге, поблагодарив ее за детей.