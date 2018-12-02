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Эмин появился вместе с бывшей супругой 

Рамблер 35 минут назад
Фото: @eminofficial
Известный певец Эмин Агаларов не так давно женился второй раз, однако с бывшей женой его все еще многое связывает. И главное среди этого всего — дети. Сыновьям Эмина и его бывшей супруги Лейлы Алиевой исполнилось по 10 лет и этот день семья провела вместе.
После проведенной с семьей вечеринки в честь первого юбилея сыновей Микаила и Али, Агаларов опубликовал трогательный пост в своем Инстаграме, в котором он искренне обратился в бывшей супруге, поблагодарив ее за детей.
«Лейла, хочу тебя поблагодарить за это волшебство, за твоё отношение, понимание и поддержку во всем и всегда! Ты уникальная женщина, и я безумно тебе благодарен за все! СПАСИБО!» — написал под своей публикацией певец. (Прим. ред. — Орфография и пунктуация автора сохранены)
Лейла Алиева , Эмин Агаларов , Звёзды
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