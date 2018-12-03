Ксения Собчак надела платье-штору

Наряд звезды сравнили с занавеской и банным халатом.

Ведущая решила похвастаться перед подписчиками очередной обновкой и выложила в Instagram снимок с благотворительного вечера в Санкт-Петербурге, для которого выбрала терракотовое платье. Модный цвет оценили все, но вот фасон наряда вызвал у фолловеров Ксении скорее смех, чем восторг. Некоторые пользователи шутили под снимком, что теперь то они знают, куда пропали их шторы с дачи.

@xenia_sobchak

Пожалуй, сравнение с занавеской было самым безобидным. Фантазия пользователей разыгралась настолько, что они стали предлагать Собчак в следующий раз дополнить этот пеньюар ночным чепцом из прошлого, предполагать, что она позаимствовала наряд у народного ансамбля Надежды Бабкиной, смеяться, что платье похоже на расплющенную медузу, банный халат, а Ксения в нем выглядит как властная боярыня или вовсе кровавая барыня.

Между тем, особо дотошные фанатки звезды нашли этот наряд в интернет-магазине и были удивлены стоимостью. Оказывается то, что они нарекли дачной шторой, далеко не каждый позволит себе купить. Ведь платьице обойдется в 115000 рублей! Этот факт еще больше раззадорил критиков в аккаунте звезды. Они в очередной раз написали, что высокая цена вещи вовсе не гарантирует, что вы друг с другом сочетаетесь, и ты произведешь фурор. Выложив солидную сумму можно совершить модный провал, если платье просто не твое.

И конечно, столь свободным кроем Собчак в очередной раз подогрела слухи о своей второй беременности. Как еще можно объяснить, что ведущая, которая довольно быстро вернулась в форму после рождения первенца вдруг вновь начала скрывать фигуру за объемными нарядами?