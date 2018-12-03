Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прозрачное платье Бледанс шокировало фанатов 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: @bledans
Эвелина Блёданс разместила в своем паблике Инстаграм фотоотчет своего отдыха в теплых странах. Теледива позирует на фоне тропических пейзажей и спрашивает, какой из живописных видов больше нравится фанатам.
Впрочем, потрясающая природа оставила фанатов равнодушными. Их поразил внешний вид самой Блёданс в чалме и облегающем платье в восточном стиле с принтом-орнаментом. Под нарядом угадываются все прелести артистки. По словам Бледанс, платью уже 13 лет, оно дизайнерское и сшито на заказ. Эвелина сама декорировала его стразами Сваровски. Сейчас наряд пылится на антресолях, звезда откопала его и решила «выгулять».
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Тут такая красивая природа— где не встань, везде красиво🌴🌵🦚 А вам какой пейзаж ближе 1 или 2? Кстати, этому платью знаете сколько— лет?! 13! 😱😱😱Ааааааа достала с антресолей и решила снова выгулять… Оно было сшито моей подругой Сашей Грузиновой, к презентации моего музыкального диска «Главное любить!» (было и такое в моей биографии 🤫🤫) и, кстати я сама обклеила его камушками сваровски. Вот куда такие вещи девать?! Отдавать жалко и хранить неохота🤦‍♀️ #бледанс #история #бали #островБали #бали2018 #mulia #themuliabali #escapetomulia #платьевпол #сголоюрукой

Публикация от  Evelina Bledans (@bledans)

Фолловеры активно взялись за обсуждение фигуры Блёданс. Замечания по поводу внешности полились рекой.
Russianshowbiz.info: последние новости
"Рыжий Иванушка" рассказал о приговоре Ольга Серябкина высказалась о Максиме Фадееве Сергей Безруков уходит в декретный отпуск
Женский форум
Эвелина Бледанс , Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 признаков плохого любовника18
Королевы Инстаграма, на которых стоит подписаться14
«Муж сбежал, денег нет»28
Что стало с самыми красивыми детьми39
Двусмысленная реклама прокладок вызвала гнев в Сети132
Видео
01:12
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
03:01
Двусмысленная реклама прокладок вызвала гнев в Сети
Здоровье
01:00
Дмитрий Певцов опубликовал редкие фото с женой
Звёзды
00:59
«У женщины должны быть силы на завтрак мужу и секс»
Звёзды
00:12
Мини-платье не вместило главную гордость Квитко
Звёзды
04:54
Звезды, предпочитающие не мешать старению
Звёзды
03:51
Экзотические фрукты, которые мало где встретишь
Еда
07:00
Юные артисты, которые повзрослели и похорошели
Звёзды
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды Шоу-бизнес
00:29
Наталья Штурм решила станцевать в воде
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение