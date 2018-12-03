Прозрачное платье Бледанс шокировало фанатов 

Впрочем, потрясающая природа оставила фанатов равнодушными. Их поразил внешний вид самой Блёданс в чалме и облегающем платье в восточном стиле с принтом-орнаментом. Под нарядом угадываются все прелести артистки. По словам Бледанс, платью уже 13 лет, оно дизайнерское и сшито на заказ. Эвелина сама декорировала его стразами Сваровски. Сейчас наряд пылится на антресолях, звезда откопала его и решила «выгулять».