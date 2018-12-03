Прозрачное платье Бледанс шокировало фанатов 

Эвелина Блёданс разместила в своем паблике Инстаграм фотоотчет своего отдыха в теплых странах. Теледива позирует на фоне тропических пейзажей и спрашивает, какой из живописных видов больше нравится фанатам.
Впрочем, потрясающая природа оставила фанатов равнодушными. Их поразил внешний вид самой Блёданс в чалме и облегающем платье в восточном стиле с принтом-орнаментом. Под нарядом угадываются все прелести артистки. По словам Бледанс, платью уже 13 лет, оно дизайнерское и сшито на заказ. Эвелина сама декорировала его стразами Сваровски. Сейчас наряд пылится на антресолях, звезда откопала его и решила «выгулять».
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Тут такая красивая природа— где не встань, везде красиво🌴🌵🦚 А вам какой пейзаж ближе 1 или 2? Кстати, этому платью знаете сколько— лет?! 13! 😱😱😱Ааааааа достала с антресолей и решила снова выгулять… Оно было сшито моей подругой Сашей Грузиновой, к презентации моего музыкального диска «Главное любить!» (было и такое в моей биографии 🤫🤫) и, кстати я сама обклеила его камушками сваровски. Вот куда такие вещи девать?! Отдавать жалко и хранить неохота🤦♀️ #бледанс #история #бали #островБали #бали2018 #mulia #themuliabali #escapetomulia #платьевпол #сголоюрукой
Фолловеры активно взялись за обсуждение фигуры Блёданс. Замечания по поводу внешности полились рекой.