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Топалов и Тодоренко рассказали о тайной свадьбе 

Журнал ОК! + ещё 5 1 час назад
Фото: @vladtopalovofficial
Новость о романе Регины Тодоренко с Владом Топаловым стала большой неожиданностью для поклонников пары. Звезды долго не афишировали личную жизнь, а затем сразу огорошили новостями о беременности и свадьбе. Официально оформили отношения влюбленные только в конце октября. А в свежем интервью изданию «СтарХит» рассказали, как все прошло.
«День был сумасшедший, но веселый. Накануне приехали родители. Заранее обсудили детали с регистратором брака. У нас была свадьба в белоджинсовом стиле casual. Все-таки живот у Регины большой, и уже не так просто передвигаться. Главный вопрос — удобство»,
— отметил Влад.
Регина, в свою очередь, добавила, что не слишком заворачивалась по поводу свадьбы и даже кольцо выбирала дольше.
Напомним, о своих отношениях звезды официально заявили в середине июля. Позже стало известно о беременности Регины.
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Влад Топалов , Регина Тодоренко , StarHit , Звёзды
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