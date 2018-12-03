Топалов и Тодоренко рассказали о тайной свадьбе

Новость о романе Регины Тодоренко Владом Топаловым стала большой неожиданностью для поклонников пары. Звезды долго не афишировали личную жизнь, а затем сразу огорошили новостями о беременности и свадьбе. Официально оформили отношения влюбленные только в конце октября. А в свежем интервью изданию «СтарХит» рассказали, как все прошло.

«День был сумасшедший, но веселый. Накануне приехали родители. Заранее обсудили детали с регистратором брака. У нас была свадьба в белоджинсовом стиле casual. Все-таки живот у Регины большой, и уже не так просто передвигаться. Главный вопрос — удобство»,

— отметил Влад.

Регина, в свою очередь, добавила, что не слишком заворачивалась по поводу свадьбы и даже кольцо выбирала дольше.

Напомним, о своих отношениях звезды официально заявили в середине июля. Позже стало известно о беременности Регины.