Как сейчас выглядят и чем занимаются «Мисс Вселенные»

Совсем скоро состоится 67-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная», местом проведения которого станет столица Таиланда Бангкок.

Представлять нашу страну отправится «Мисс Россия — 2018» Юлия Полячихина. И пока все держат кулаки за победу русской красавицы, WMJ.ru решил вспомнить обладательниц титула «Мисс Вселенная» за последние восемь лет и рассказать, чем они занимаются сейчас и как изменились после победы.

Химена Наваррете

Мексиканка Химена Наваррете победила в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2010 году. Красавица получила корону, подписала годовой контракт с организаторами и отправилась по миру с благотворительными акциями. Спустя год Химена стала лицом L’Oreal Paris и Old Navy, а затем сыграла главную роль в сериале «Буря». В 2017 году Наваррете вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хуана Карлоса Валладареса. Сейчас красавица работает моделью и активно ведет свой блог в Instagram с двумя миллионами подписчиков.

Лейла Лопес

В 2011 году в Бразилии Лейла Лопес стала первой участницей из Анголы, завоевавшей титул «Мисс Вселенная». Правда, спустя некоторое время девушке пришлось защищать свое право на корону. Лейлу обвинили в подделке документов ради участия в самом первом конкурсе «Мисс Ангола Великобритания — 2010». Лопес же свою вину всячески отрицала. В конечном счете ей удалось отстоять свою честь и титул. После окончания годового контракта с организаторами конкурса «Мисс Вселенная» Лейла продолжила вести светскую жизнь. В 2015 году красавица вышла замуж за бывшего футболиста Оси Уменйиора, а несколько месяцев назад впервые стала мамой.

Оливия Калпо

Американка Оливия Калпо, пожалуй, одна из самых знаменитых обладательниц титула «Мисс Вселенная». Победа на конкурсе в 2012 году обеспечила красавице всемирную популярность и дала старт началу модельной карьеры. Что уж говорить, жители ее родного города Кранстона были настолько горды Оливией, что назвали ее именем часть улицы Альберт-авеню «Путь Оливии Калпо». После победы Калпо начала покорять не только подиум, но и сердца самых завидных женихов. Так, под чары красотки попали музыкант Ник Джонас, а также игрок в американский футбол Дэнни Амендола. С последним Оливия рассталась совсем недавно после слухов о его интрижке с телеведущей Бьянкой Питерс.

Габриэла Ислер

Габриэла Ислер принесла победу родной Венесуэле в конкурсе «Мисс Вселенная — 2013», который, к слову, проходил в подмосковном Красногорске в Crocus City Hall. Отработав годовой контракт, девушка пустилась в сольное плавание и отправилась работать на телевидение в качестве ведущей. В этом году Ислер вышла замуж за своего давнего друга Альберто.

Паулина Вега

Колумбийка Паулина Вега обошла всех соперниц в конкурсе «Мисс Вселенная — 2014». После победы красавица, как и многие ее коллеги, решила покорять модельный бизнес. Сейчас она участвует в показах, снимается для обложек глянцев и в таких рекламных кампаниях, как кампания Adidas. К слову, помимо внешности, Вега может похвастаться отличными знаниями. Она дипломированный специалист в области менеджмента и к тому же свободно говорит на английском, немецком и французском языках.

Пиа Вуртцбах

«Мисс Вселенная — 2015» филиппинка Пиа Вуртцбах начала строить карьеру с юных лет. Она участвовала в конкурсах красоты, ходила в театральную студию, играла эпизодические роли в сериалах, успела поработать моделью, стилистом, визажистом и журналистом. Так что победа на «Мисс Вселенная» стала лишь очередным достижением. После конкурса и годового контракта Пиа продолжила работать в модной сфере, сниматься в рекламных кампаниях и даже записала свою первую песню.

Ирис Миттенар

Француженка Ирис Миттенар получила корону «Мисс Вселенная» в 2016 году. Девушка стала второй представительницей своей страны, одержавшей победу, а потому на родине ее встретили с особой радостью. В честь Ирис был организован праздничный парад в Лилле, а также встреча с президентом Франции Франсуа Олландом . После победы красавица продолжила обучение на хирурга-стоматолога в Университете здоровья и закона. Сейчас Миттенар работает стоматологом, моделью, снимается в различных шоу на телевидении и активно ведет светскую жизнь.

Титул «Мисс Вселенная — 2017» принадлежит представительнице ЮАР Деми-Лей Нель-Петерс. Именно она передаст корону победительнице конкурса «Мисс Вселенная — 2018».