Оззи Осборна перепутали с Пугачевой

3 декабря прославленному артисту, лидеру группы Black Sabbath Оззи Осборну исполнилось 70 лет. Накануне круглой даты певец обнародовал фотографию, на которой его не узнали фанаты, а русскоязычные поклонники и вовсе сочли его копией Аллы Пугачевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ‪Lounging on the couch like…‬ ‪#UltimateSinSunday‬ ‪Photo: @markweissguy ‬ Публикация от Ozzy Osbourne (@ozzyosbourne) 2 Дек 2018 в 8:27 PST На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Оззи Осборн выложил архивную фотографию, на которой запечатлен в рыжем парике, белой блестящей очень свободной рубашке и с серебряной накидкой по типу мантии. Интересно, что глаза у артиста подведены черным карандашом, а ногти покрашены в темный цвет.

"Развалился на диване, как…" — подписал снимок Озборн, оставив свою мысль незаконченной, видимо, для того, чтобы за него ее продолжили поклонники. Отметим, что харизматичный исполнитель поделился старым фото накануне своего 70-летия. Поэтому люди, живущие в другом часовом поясе, уже поздравили исполнителя с круглой датой.

Интересно, что среди подписчиков лидера хард-кор группы Black Sabbath оказалось большое число людей, владеющих русским языком и… знающих Аллу Пугачеву. Потому что многие поклонники сделали вывод, что на фото Оззи Осборн поразительно похож на Примадонну. "Вначале подумал, что Пугачева…", "Оззи тут прям как Примадонна) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Теперь то мы точно знаем что Пугачева и Киркоров в душе металисты))", "Сначала подумал, что это Пугачева😰", "Мне одному кажется что я смотрю на Оззи а вижу Пугачеву?", "Нет, мне тоже))" — прокомментировали снимок пользователи Сети.

Дни.ру

Отметим, что не только на внешнем сходстве заканчивается неожиданная связь Пугачевой и Озборна. Оззи и Алла являются почти ровесниками. Ведь уже весной Примадонна, как и заграничный артист сейчас, отметит круглую дату — ей тоже исполняется 70 лет. В тусовке муссируются упорные слухи, что к своему юбилею Пугачева готовит грандиозный концерт.