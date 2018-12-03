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Дочь Гузеевой поделилась провокационными снимками 

Рамблер 5 часов назад
Ольга Бухарова, дочь известной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой от третьего брака, не слишком часто делится с поклонниками своими фотографиями в Инстаграме. Однако каждый ее снимок вызывает у подписчиков довольно бурную реакцию. Девушку воспринимают как эпатажную личность.
Некоторые пользователи не преминули отметить, что как только девушка достигла совершеннолетия, ее снимки стали еще более провокационными, и если раньше на фото она была просто с сережкой в носу, что уже вызывало множество комментариев с критикой, то теперь к этому образу прибавилась еще и красная помада, и будто случайно сваливающаяся лямка от топика.
"Сохрани свою красоту. Ты редкая. Штучная. " — отметила под снимками дочери ее звездная мама.
Мнения в комментариях, как это водится, разделились. Кто-то счел фотографии красивыми и чувственными, а кто-то ракритиковал юную девушку за слишком откровенные снимки, которые счел "уж явным перебором".
Женский форум14
Лариса Гузеева , Звёзды , Видео
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