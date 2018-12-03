Дочь Гузеевой поделилась провокационными снимками

Ольга Бухарова, дочь известной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой от третьего брака, не слишком часто делится с поклонниками своими фотографиями в Инстаграме. Однако каждый ее снимок вызывает у подписчиков довольно бурную реакцию. Девушку воспринимают как эпатажную личность.

Некоторые пользователи не преминули отметить, что как только девушка достигла совершеннолетия, ее снимки стали еще более провокационными, и если раньше на фото она была просто с сережкой в носу, что уже вызывало множество комментариев с критикой, то теперь к этому образу прибавилась еще и красная помада, и будто случайно сваливающаяся лямка от топика.

"Сохрани свою красоту. Ты редкая. Штучная. " — отметила под снимками дочери ее звездная мама.

Мнения в комментариях, как это водится, разделились. Кто-то счел фотографии красивыми и чувственными, а кто-то ракритиковал юную девушку за слишком откровенные снимки, которые счел "уж явным перебором".