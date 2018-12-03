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Безумные траты юной знаменитости 

Рамблер 5 часов назад
Канадскому певцу Джастину Биберу всего 24, но за его плечами уже почти десятилетний опыт выступлений. К сегодняшнему дню он продал 100 миллионов записей, обзавёлся армией фанатов по всему миру и получает немыслимые гонорары. Правда, популярность он снискал не только за музыкальные достижения, но и за сомнительные поступки вроде вождения в пьяном виде или в прямом смысле наплевательского отношения к поклонникам.
Недавно стало известно, что молодой артист женился на 22-летней модели Хейли Болдуин, дочери актёра Стивена Болдуина. Для того, чтобы произвести впечатление на любимую, Джастин не пожалел средств и подарил кольцо с огромным бриллиантом, которое, по оценкам ювелиров, стоит не менее полмиллиона долларов. Впрочем, кольцо — это лишь начало, ведь молодой семье нужно где-то жить и, возможно, парочка переберётся в особняк в Онтарио, который певец приобрёл в августе. Площадь дома превышает 800 кв. м, там 4 спальни, 6 ванных комнат, гараж на 3 автомобиля, домашний кинотеатр и конюшня. А на территории вокруг особняка есть даже частное озеро. Обошёлся он новоявленному мужу в 5 миллионов долларов.
На что ещё тратит безумные деньги молодой артист? Ролик рассказывает о покупках Джастиина Бибера.
Женский форум1
Стивен Болдуин , Джастин Бибер , Звёзды , Видео
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