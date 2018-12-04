Звезда фильма «Судьба человека» больше 30 лет не виделся со своим сыном

60 лет назад в возрасте пяти лет Павел Полунин сыграл свою самую знаменитую роль сироты Ванюшки в фильме «Судьба человека». В то время он переживал личную драму. Его родители развелись, поэтому на съемочной площадке с ним была только мама. Сейчас Павлу Евгеньевичу 65 лет. Так вышло, что он не общается со своими детьми. Сына он не видел 36 лет, а также длительное время артист не общается с дочерьми.

Полунин стал героем передачи "Прямой эфир". Он рассказал, что после съемок в «Судьбе человека» его приглашали на другие пробы, но в итоге в 90-х ему пришлось найти другой способ зарабатывать деньги. "Я трижды женат и трижды удачно. От первой супруги у меня сын, а от второй жены две девочки. Со старшим сыном я не виделся больше 30 лет. И с дочерьми тоже никакого взаимоотношения. Для меня сейчас они чужие люди, так как я их не воспитывал", — поделился актер. Он представил всем свою супруги Зинаиду Смирнова, с которой он живет вместе уже 19 лет.

кадр из передачи "Прямой эфир"

Супруга Павла Полунина

По словам Полунина, он не бросал своих экс-возлюбленных. Актер отметил, что платил алименты, и все имущество оставил бывшим женам. Он признался, что с сыном ему запретила общаться теща. Теперь он считает своими детьми наследников нынешней жены от предыдущих отношений. «Старшей 47 лет — Марине, а младшей 36 — Наташе. Они нам принесут внука или внучку и все мои грехи спишутся, когда я стану прадедом», — высказался Павел Евгеньевич. В студии появилась старшая родная дочь актера Елена Бодрова . По ее словам, отец ушел из семьи, когда ей было шесть лет. Девушка призналась, что держит обиду на отца. Даже при встрече актер был очень холоден со своей дочерью. Сейчас девушка воспитывает своего ребенка. По словам Елены, ее супруг скончался в 33 года из-за оторвавшегося тромба.

кадр из передачи "Прямой эфир"

Старшая дочь Полунина держит на него обиду

Вторая наследница актера Анна рассказала, что совсем не знает своего отца. Он ушел, когда она была еще совсем маленькой. Девушка тоже держит обиду на папу. «На данный момент мне его помощь уже не нужна. Она требовалась в детстве», — отметила Анна. По ее словам, она не хотела видеть Полунина на своей свадьбе. Девушка состоит в браке с мужчиной по имени Максим, с которым она тоже воспитывает ребенка. В студии были показаны фотографии внука Полунина.

кадр из передачи "Прямой эфир"

Младшая дочь Полунина призналась, что не нуждается в отце

В конце передачи Малахов рассказал, что старший сын Павла Евгеньевича Тимофей отказался приходить на передачу. Во время телефонного разговора мужчина отметил, что не может увидеться с отцом. «Я может был бы и рад с ним увидеться, но я хочу спокойно дожить до старости. У меня есть информация, что после того, как он от нас ушел, у него было еще два брака здесь в Москве. А были ли они успешные или нет, я не знаю. Я тоже был женат. Год назад развелся. Шестнадцать лет мучился, отмучился. Двоих детей я забрал к себе на выходные», — поведал Тимофей. Гости в студии поразились тому, что наследник актера буквально повторил судьбу папы. Он тоже стал водителем и ушел из семьи.