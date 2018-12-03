Гвинет Пэлтроу предлагает купить целую деревню в качестве подарка

Американская актриса опубликовала несколько идей касательно интересных и приятных рождественских подарков. Один из потенциальных презентов — заброшенная деревня О-Муиньовердо в испанской провинции Луго, которая стоит €150 000 и находится на рынке больше года.

Деревня является частью галисийского муниципалитета Риоторто и, по заверениям местных властей, может стать идеальной инвестицией в сельский туризм. На территории расположены всего три дома площадью 360 кв.м, 160 кв.м и 124 кв.м. Есть также амбар и винный погреб. Все здания — в запущенном состоянии, но мэрия Риоторто обещает покрыть половину расходов, связанных с восстановлением недвижимости, сообщает noticia.ru.

Поселение отличается живописными видами на долину реки Эо. В 12 км находится автотрасса N-540, а за два часа можно доехать до знаменитого пляжа Кафедральных соборов. Также в муниципалитете Риоторто расположен этнографический комплекс Ferreiravella, башня и церковь Сан-Педро.

За всё время нахождения на рынке нашёлся лишь один потенциальный покупатель, заинтересовавшийся О-Муиньовердо. Хотя мэрия муниципалитета обещает привлекательные льготные условия инвестору.

Кстати, не так давно испанские банки устроили распродажу недвижимости.