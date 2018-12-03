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Гвинет Пэлтроу предлагает купить целую деревню в качестве подарка 

Prian.ru 4 часа назад
Фото: prian
Американская актриса опубликовала несколько идей касательно интересных и приятных рождественских подарков. Один из потенциальных презентов — заброшенная деревня О-Муиньовердо в испанской провинции Луго, которая стоит €150 000 и находится на рынке больше года.
Деревня является частью галисийского муниципалитета Риоторто и, по заверениям местных властей, может стать идеальной инвестицией в сельский туризм. На территории расположены всего три дома площадью 360 кв.м, 160 кв.м и 124 кв.м. Есть также амбар и винный погреб. Все здания — в запущенном состоянии, но мэрия Риоторто обещает покрыть половину расходов, связанных с восстановлением недвижимости, сообщает noticia.ru.
Поселение отличается живописными видами на долину реки Эо. В 12 км находится автотрасса N-540, а за два часа можно доехать до знаменитого пляжа Кафедральных соборов. Также в муниципалитете Риоторто расположен этнографический комплекс Ferreiravella, башня и церковь Сан-Педро.
За всё время нахождения на рынке нашёлся лишь один потенциальный покупатель, заинтересовавшийся О-Муиньовердо. Хотя мэрия муниципалитета обещает привлекательные льготные условия инвестору.
Среди прочих рекомендаций Гвинет Пэлтроу — завтрак с жирафами, электромобиль и пижама Louis Vuitton.
Кстати, не так давно испанские банки устроили распродажу недвижимости.
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Гвинет Пэлтроу , Louis Vuitton , Звёзды
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