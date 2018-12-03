Дарья Повереннова показала, как выглядела в 18 лет

Многие подписчики не узнали любимую актрису.

Дарья Повереннова решила поделиться с поклонниками своим архивным фото. Артистка показала, как выглядела в 18 лет. Она опубликовала снимок со своей первой фотосессии. В Сети отметили красоту юной актрисы, но многие с трудом узнали ее.

Вот вам моя ПЕРВАЯ фотосессия в жизни! Чудом сохранившаяся в личном архиве. Мне здесь лет 18!.. И это была фотосессия для актёрской базы «Мосфильма»…

«Почему ч/б — не знаю… Почему в шляпе — не помню… Помню, что волновалась страшно!.. Надела мамино платье. Оно было моим талисманом. Привезённое из Франции, из страны грёз… Я ещё не знала, как сложится моя актёрская судьба… Но должна признаться честно, что об успехе я мечтала!» — поделилась своими воспоминаниями актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Повереннова (@dpoverennova) 23 Ноя 2018 в 1:34 PST «Вы не похожи здесь на себя, совсем другая», «Не узнала, взрослее выглядите))», «Это Вы?», «Дарья, какая же Вы красавица», «Я Вас даже не узнала по этому фото», «Вы восхитительны. Но очень изменились со времен первой фотосессии», — отреагировала аудитория в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Повереннова (@dpoverennova) 30 Ноя 2018 в 12:21 PST К слову, на днях актриса удивила поклонников, показав своего известного деда. Для многих подписчиков артистки это стало настоящим открытием. Актер, сыгравший Гордея Гордеевича Ворона в фильма «Кубанские казаки», — дедушка Дарьи Поверенновой.

У деда не было актёрского образования. Он родился в шахтёрской семье, в Луганской области. Но много играл в любительском театре. И вот, его величество случай, помог деду перебраться в Москву, и обосноваться здесь.. «Старики» из актёрской среды, которые его застали в живых, говорят, что я на него похожа) А как вы думаете? (Фото выбрала старую, но, думаю, понятно почему))

— обратилась к своим подписчикам актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Повереннова (@dpoverennova) 25 Сен 2018 в 8:40 PDT «Похожа, однозначно!», «Ваш дед? Вот это да! Тогда понятно, в кого талант», «Конечно похожи», «Удивлена, что это Ваш дед», «Талантливейший артист», «Вы с дедушкой очень похожи, Дарья», «Приятно удивлена», «Уверена, дедушка гордился бы Вами», «Ну надо же, теперь буду знать, что этот замечательный актер — Ваш дедушка. И Вы очень с ним похожи внешне», — комментируют удивленные поклонники в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Повереннова (@dpoverennova) 1 Сен 2018 в 11:07 PDT Единственная дочь Дарьи Поверенновой тоже, к сожалению, не имела возможности познакомиться со знаменитым прадедом. Но знает о нем и гордится таким талантливым родственником.

Отметим, недавно Дарья Повереннова решила поделиться своими секретами воспитания детей. Артистка рассказала, что ее 26-летняя дочь Полина была и остается для нее лучшим другом. И чтобы у них были такие добрые, теплые отношения, Дарья Повереннова немало вложила сил. Актриса уверена, что так к своим детям должны относиться все родители.

Она всегда меня поддерживала! Полина была и есть моим лучшим другом, советчиком, моей любовью! С самого раннего детства, всегда, я относилась к Полине как к равной. Никогда не считала её глупее себя. Старалась как можно больше разговаривать и делиться своими самыми сокровенными тайнами! Она мой критик и моя поддержка! Гордость и радость! Любовь и уважение!

— призналась Дарья Повереннова.

«Это очень важно: выстроить и сохранить доверительные отношения со своими детьми! Не надо стараться быть хорошими, надо быть естественными и живыми! Реагируйте искренне на то, что между вами происходит! Тогда между вами будет контакт!» — посоветовала звездная мама.