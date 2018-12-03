Звезды, которые тоже варят борщи

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, например, любовь к кулинарии и борщам.

Ляйсан Утяшева

Прославленная спортсменка и популярная телеведущая вопреки плотному графику находит время и на готовку. Своего мужа Павла Волю и детей Роберта и Софью она регулярно балует вкусными блюдами.

@liasanutiasheva

А в одном из недавних интервью она объявила, что женщин, которые не умеют готовить, она считает недоженщинами. При этом на готовку, по словам, Ляйсан достаточно 20 минут. И это стоит того!

Эвелина Бледанс

Актриса и телеведущая любит поесть и умеет готовить. В ее арсенал входят самые разные блюда — например, суп с фрикадельками и, конечно, борщ. И если ее сестра тратит на приготовление этого блюда три часа, то Эвелине достаточно 40 минут.

@bledans

Кстати, в одном из интервью актриса упомянула, что между сексом и борщом с чесночком она выберет борщ, потому что после чесночка уже не захочется целоваться.

Наташа Королева

Певица всегда умела и любила готовить, поэтому сварить настоящий борщ для нее труда не составит. Для бульона она выбирает говядину на косточке и обязательно процеживает его, а еще всегда добавляет поджаренное сало. А чтобы поддерживать себя в форме, звезда периодически устраивает разгрузочные дни. Правда своим семейным блюдом Наташа Королева считает ленивые вареники.

@koroleva__star

Кстати, вместе со своей мамой, Людмилой Порывай , звезда вела кулинарное шоу "Время обедать" на Первом канале.

Лера Кудрявцева

Телеведущая открыла в себе кулинарный талант в 2013 году, когда вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова . Своими успехами на кухне звезда делится с подписчиками своей страницы в Instagram.

@leratv

Правда готовить Лере Кудрявцевой приходится по ночам, ведь днем она работает, причем в довольно напряженном графике.

@leratv

Сама Лера иронизирует над ситуацией: "В глазах соседей я похожа на маленькое кентервильское привидение. Оживаю только по ночам, скриплю половицами, гремлю тарелками, готовлю Жрать!"

Наталья Подольская

Певица не скрывает своих кулинарных талантов и делится рецептами любимых блюд в интервью. Например, ленивые вареники часто готовили в семье звезды.

@nataliapodolskaya

Наталья рассказывает, что для таких вареников нужно приготовить тесто, как для обычных творожных сырников, раскатать колбаски, нарезать кружочками и бросить в кипящую воду. Как только вареники всплывут — блюдо готово.

@nataliapodolskaya

Но и сложные блюда Наталье Подольской по плечу, например борщ. А главный секретный ингредиент — любовь! В остальном все, как обычно: говядина, картошка, свекла, капуста.

Максим Аверин

Максим Аверин умеет готовить и любит угощать своих друзей. Актер предпочитает легкие блюда, поэтому в основном выбирает мясо птицы. Его коронное блюдо — салат оливье, для которого он берет несколько сортов мяса птицы.

Первый канал

Кстати, даже борщ Максим Аверин готовит на курином бульоне, получается вкусно!