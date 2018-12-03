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Сергей Безруков задумался о третьем ребенке 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @s_bezrukov
Сергей Безруков недавно стал отцом во второй раз — у него родился сын Степан. Актер признался, что они с женой будут работать над третьим ребенком.
Несколько дней назад актер Сергей Безруков и его жена Анна Матисон стали родителями во второй раз. У звездной пары родился сын, этой новостью актер поспешил поделиться с поклонниками. Он выложил снимок в Сети и написал: «Сын! И я снова был рядом. Анечка, любимая моя, родная моя! Спасибо тебе!»
Актер не скрывает своей радости от рождения второго ребенка. Он, как и ранее, собирается уйти в небольшой отпуск, чтобы провести время с семьей и помочь жене.
Сергей, несмотря на пополнение в семье, успевает еще и присутствовать на светских мероприятиях. Так, на премьере нового фильма «Заповедник», где Сергей сыграл главную роль, журналисты решили узнать его планы. И на вопрос, ждать ли еще одного пополнения в семье, Сергей уверенно ответил: «Будем работать».
Сергей души не чает в детях и наслаждается временем, проведенным вместе с ними. Актер активно участвует в воспитании и в одном из интервью он признался: «Мужчина должен сам этого хотеть. У нас и особенных секретов воспитания нет. Детей просто любить надо, принимать во всех проявлениях».
Напомним, Сергей и Анна уже воспитывают двухлетнюю Машу. Со своей женой актер познакомился на съемках фильма «Млечный путь». После этой судьбоносной встречи Сергей развелся со своей первой женой Ириной Безруковой, с которой прожил около 15 лет.
Женский форум
Ирина Безрукова , Анна Матисон , Звёзды
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