Сергей Безруков задумался о третьем ребенке

Сергей Безруков недавно стал отцом во второй раз — у него родился сын Степан. Актер признался, что они с женой будут работать над третьим ребенком.

Несколько дней назад актер Сергей Безруков и его жена Анна Матисон стали родителями во второй раз. У звездной пары родился сын, этой новостью актер поспешил поделиться с поклонниками. Он выложил снимок в Сети и написал: «Сын! И я снова был рядом. Анечка, любимая моя, родная моя! Спасибо тебе!»

Актер не скрывает своей радости от рождения второго ребенка. Он, как и ранее, собирается уйти в небольшой отпуск, чтобы провести время с семьей и помочь жене.

Сергей, несмотря на пополнение в семье, успевает еще и присутствовать на светских мероприятиях. Так, на премьере нового фильма «Заповедник», где Сергей сыграл главную роль, журналисты решили узнать его планы. И на вопрос, ждать ли еще одного пополнения в семье, Сергей уверенно ответил: «Будем работать».

Сергей души не чает в детях и наслаждается временем, проведенным вместе с ними. Актер активно участвует в воспитании и в одном из интервью он признался: «Мужчина должен сам этого хотеть. У нас и особенных секретов воспитания нет. Детей просто любить надо, принимать во всех проявлениях».