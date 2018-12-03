Конспирологические теории, затронувшие звезд 

Теории заговоров встречаются повсюду. Конспирологи постоянно выдумывают всё новые теории, подгоняя факты под свои аргументы. В первую очередь, сторонники конспирологии уделяют внимание глобальным и широко известным событиям вроде высадки американских астронавтов на Луну, но иногда всплывают и менее масштабные, но не менее интригующие теории о голливудских знаменитостях.
Одной из самых любимых фанатских конспирологических теорий является утверждение о бессмертности актёра Киану Ривз. Киану действительно почти не меняется последние пару десятков лет и не выглядит на свой возраст. В этом легко можно убедиться, сравнив фотографии Ривза 20-30-летней давности с сегодняшними. Но поклонник артиста идут ещё дальше и приводят в пример портреты средневековых художников, на которых присутствуют люди, очень похожие на Киану Ривза.
Майли Сайрус была агентом влияния президента Барака Обамы, убийцей музыканта Джона Леннона убил писатель Стивен Кинг, певца Майкла Джексона химически кастрировали в детстве, канадская певица Аврил Лавин умерла несколько лет назад, а сейчас её заменили двойником — все эти теории на самом деле существуют и имеют приверженцев. Смотрите рассказы о них в ролике.