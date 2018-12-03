Конспирологические теории, затронувшие звезд

Теории заговоров встречаются повсюду. Конспирологи постоянно выдумывают всё новые теории, подгоняя факты под свои аргументы. В первую очередь, сторонники конспирологии уделяют внимание глобальным и широко известным событиям вроде высадки американских астронавтов на Луну, но иногда всплывают и менее масштабные, но не менее интригующие теории о голливудских знаменитостях.