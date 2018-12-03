Звезды, которые разорили своих бывших

Развод — это всегда стресс, но если вы разводитесь с голливудской звездой, то еще и деньги. Эти актрисы сумели заработать на разводе, а вот финансовое состояние их бывших серьезно пошатнулось.

Лина Хиди

Для актрисы, исполнившей роль великолепной Серсеи Ланистер, развод с мужем Питером Лоугрэном оказался тяжелым испытанием. Тогда ее гонорары были далеко не такими, как во время съемок "Игры престолов". Было время, когда на ее счету оставалось лишь 5 долларов. Много сил, времени и средств ушло на суды с бывшим мужем, они спорили из-за опеки над ребенком. Суд встал на сторону Лины, ребенок остался с ней, и жизнь стала налаживаться. Появились новые предложения, звездная роль Серсеи, настоящая любовь и ребенок! А вот Питер Лоугрэн растерял свои миллионы и жил на пособие.

Деми Мур

Ее железной хватке можно только позавидовать. Брюсу Уиллису развод обошелся в рекордные 40 миллионов долларов, не считая щедрых алиментов на содержание дочерей. Но это еще цветочки, сложнее пришлось следующему мужу Деми — Эштону Катчеру

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За шесть лет в браке их общее состояние выросло до 300 миллионов долларов, с половиной из них Катчеру пришлось расстаться. А кроме того, ему пришлось заплатить отступные за измену. Актер торопился вступить в брак с актрисой Милой Кунис , поэтому он согласился на самые жесткие условия Деми Мур.

Эми Ирвинг

Бывший муж актрисы Эми Ирвинг — Стивен Спилберг думал, что подстраховался, заключив с будущей женой добрачный договор. Он согласовал все условия и записал их на салфетке, но оформить потом нормальный документ он просто забыл, а жена не напомнила.

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При разводе этот факт вскрылся, но суд не счел салфетку весомым доказательством, и присудил Эми Ирвинг ровно половину совместно нажитого состояния, а это 100 миллионов долларов.

Эмбер Херд