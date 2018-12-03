София Ротару удваивает гонорар 

Стало известно, что новогоднюю ночь артистка проведет в Казахстане.
Новогодние праздники для артистов — «пора сбора урожая». Многие предпочитают встречать Новый год на работе, чтобы получить специальный «праздничный» гонорар. Например, стоимость выступления Софии Ротару в декабре составляет 100 000 евро, а в новогоднюю ночь, пишет StarHit.ru, сумму придется умножить на два. Заплатить такие несметные деньги за одно выступление готовы поклонники артистки из Казахстана.
«Она из людей старой закалки, — рассказал изданию директор певицы Сергей Лавров. — Сыну как-то сказала: «Буду петь, пока держусь на ногах!» В России у нее всего одно выступление, а большая часть мероприятий — в Казахстане, где она проведет и главную ночь».
В декабре 2018 года наиболее востребованными артистами называют Григория Лепса, Сергея Шнурова и Светлану Лободу.
София Ротару недавно отметила 71-летие, певица на два года старше Аллы Пугачевой, с которой они считались конкурентками много лет. Зрители замечают, что обе звезды в отличной форме. Однако Ротару не радует поклонников новостями из личной жизни. Недавно она опубликовала «пост вечной любви» к своему покойному мужу и соратнику Анатолию Евдокименко, который ушел из жизни 15 лет назад. Певица в своем микроблоге разместила архивное фото из семейного альбома и написала: «Люблю больше жизни». Все свои силы Ротару отдает работе.