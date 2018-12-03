Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

София Ротару удваивает гонорар 

WomanHit.ru 5 часов назад
Стало известно, что новогоднюю ночь артистка проведет в Казахстане.
Новогодние праздники для артистов — «пора сбора урожая». Многие предпочитают встречать Новый год на работе, чтобы получить специальный «праздничный» гонорар. Например, стоимость выступления Софии Ротару в декабре составляет 100 000 евро, а в новогоднюю ночь, пишет StarHit.ru, сумму придется умножить на два. Заплатить такие несметные деньги за одно выступление готовы поклонники артистки из Казахстана.
«Она из людей старой закалки, — рассказал изданию директор певицы Сергей Лавров. — Сыну как-то сказала: «Буду петь, пока держусь на ногах!» В России у нее всего одно выступление, а большая часть мероприятий — в Казахстане, где она проведет и главную ночь».
В декабре 2018 года наиболее востребованными артистами называют Григория Лепса, Сергея Шнурова и Светлану Лободу.
София Ротару недавно отметила 71-летие, певица на два года старше Аллы Пугачевой, с которой они считались конкурентками много лет. Зрители замечают, что обе звезды в отличной форме. Однако Ротару не радует поклонников новостями из личной жизни. Недавно она опубликовала «пост вечной любви» к своему покойному мужу и соратнику Анатолию Евдокименко, который ушел из жизни 15 лет назад. Певица в своем микроблоге разместила архивное фото из семейного альбома и написала: «Люблю больше жизни». Все свои силы Ротару отдает работе.
WomanHit.ru: последние новости
Тодоренко и Топалов тайно поженились Кети Топурия взялась за топор Юлия Меньшова обнаружила в себе талант
Женский форум75
Григорий Лепс , Светлана Лобода , Сергей Лавров , Сергей Шнуров , Анатолий Евдокименко , София Ротару , Алла Пугачева , StarHit , Звёзды , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сложные дети знаменитых родителей2
Королевы Инстаграма, на которых стоит подписаться30
Двусмысленная реклама прокладок вызвала гнев в Сети157
Дарья Повереннова показала, как выглядела в 18 лет2
Что стало с самыми красивыми детьми39
Видео
01:22
Рамблер/гороскоп на сегодня
Психология
01:35
Седокова призналась в отношениях с известным певцом
Звёзды
01:12
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
03:01
Двусмысленная реклама прокладок вызвала гнев в Сети
Здоровье
04:10
София Ротару удваивает гонорар
Звёзды
01:00
Дмитрий Певцов опубликовал редкие фото с женой
Звёзды
06:37
Топалов и Тодоренко рассказали о тайной свадьбе
Звёзды Любовь
07:10
Конспирологические теории, затронувшие звезд
Звёзды
05:54
Сложные дети знаменитых родителей
Дети Звёзды
04:30
Известные женщины, нашедшие счастье после 45
Любовь Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение