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Стоцкая показала редкое фото с мужем и детьми 

Letidor.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Letidor.ru
Звезда заметила, что в семейной жизни важнее терпеть, чем любить.
Певица и актриса Анастасия Стоцкая почти не показывает мужа в соцсетях, а уж фотографии, на которых поклонники звезды могут увидеть сразу всю семью — большая редкость в ее микроблоге в Instagram. Тем не менее, несколько часов назад звезда все же решила порадовать подписчиков подобным снимком. Она показала кадр, снятый, когда ее дочь была еще маленькой. На снимке вместе с Анастасией позируют ее муж, сын и крохотная дочка.
«В семейной жизни главное — терпение… Любовь долго продолжаться не может» А вы согласны с Ницше?❤️👨‍👩‍👧‍👦
— обратилась звезда к подписчикам.
Многие подписчики тут же забеспокоились, все ли хорошо в семье у любимой певицы. Многие не согласились с тем, что можно жить с мужем без любви и отметили, что терпение, иногда, заканчивается. Другие же просто оценили фотографию: «Красивая семья», «Какая прекрасная семья и хорошая пара!», «Детки-милашки», «Очень красивая семья! Замечательные дети! Будьте счастливы!». Кстати, чуть позже Анастасия успокоила подписчиков, чтобы они не переживали за ее семью:
Я выбирала, конечно, любовь. И всегда… Не ищите в этом посте скрытый смысл.
Заметим, что сейчас дочка певицы уже подросла. Совсем недавно звезда показала ее на своей странице.
Напомним, что Анастасия Стоцкая является мамой двоих замечательных детей от мужа, ресторатора Сергея. Старший Александр родился 7 лет назад. Также звезда растит маленькую дочку Веру, которая появилась на свет 7 мая прошлого года. О второй беременности певицы стало известно в начале декабря 2016 года. Во время беременности Анастасия Стоцкая долгое время продолжала активно работать. Так, она гастролировала по России с мюзиклами и спектаклями, а также участвовала в различных телевизионных съемках и концертах.
Кстати, на первый день рождения Верочке подарили золотые серьги с небольшими бриллиантами в виде сердечек. Однако прокалывать уши девочке звездная мама пока не торопится.
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