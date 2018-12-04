Пугачева рассказала, как работала Матершкой

Алла Пугачева опубликовала свою фотографию, которая навела общественность на различные ассоциации. Бывший муж Примадонны Миколас Орбакас и вовсе вспомнил, как она работала Снегурочкой, а забеременев — Матрешкой.

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алла Пугачева опубликовала фотографию, на которой запечатлена в белоснежной шубке и большой меховой шапке-ушанке. Это архивный кадр из клипа Филиппа Киркорова "Любить обещаю". В подписи к снимку Пугачева напомнила, что Новый год "не за горами", и спросила, будем ли наряжать елку.

Многочисленные подписчики пришли в восторг от изображения Примадонны, при этом большинство сошлось во мнении, что на этом фото она похожа на Снегурочку. Вдохновившиеся журналисты немедленно нашли информацию, что на заре своей головокружительной карьеры Алла Пугачева действительно подрабатывала Снегурочкой. Причем Дедом морозом был ее первый муж Миколас Орбакас, отец ее единственной дочери Кристины Орбакайте

"Алла выходила в красивом воздушном платье, садилась за рояль и пела детишкам. Так мы подрабатывали, поскольку в те времена жили очень скромно. Алла надевала либо костюм Снегурочки, либо меховой наряд "Зимушки-зимы",

— вспомнил экс-супруг Примадонны.

А сама Пугачева сообщила, что еще изображала Матрешку. Она была вынуждена это делать, потому что находилась в интересном положении.

"Такое не забывается. Первые трудовые копеечки, первый успех. Сначала я была Снегурочкой, а когда забеременела Кристиной, стала ездить Матрешкой. Тогда еще не было УЗИ, и мы не могли знать, кто там у меня в животе. А Дед Мороз изредка показывал на меня и говорил: "Дети, вы знаете, что такое Матрешка? Вот Матрешка и в ней еще одна!" Может быть, поэтому у нас родилась чудесная девочка Кристина…"

— цитирует Аллу Пугачеву сайт "Комсомольская правда".