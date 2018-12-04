Звезда «Великолепного века» выложила смелое фото

35-летняя Мерьем Узерли (Meryem Uzerli) поделилась в своем Instagram новым фото, на котором она запечатлена в алом платье-карандаш. Турецкая актриса подчеркнула фигуру облегающим нарядом, показав красивую линию декольте и стройную талию.

@meryemuzerlimeryem

Верные почитатели похвалили светскую львицу за «изящный и элегантный образ», отметив, что Мерьем заметно похудела после того, как она ушла с проекта. На роль Хюррем, наложницы султана Сулеймана — взяли актрису Вахиде Гердюм, которая заменила на съемочной площадке Мерьем Узерли.

Турецкая актриса Мерьем Узерли поделилась с поклонниками новыми снимками в своем Instagram. Поговаривали, что та узнала о баснословных гонорарах, которые получал Халит Эргенч , однако сама актриса никак не комментировала эти слухи.

В СМИ писали, что Узерли в буквальном смысле поселилась в павильоне, как и другие звезды сериала. Из-за плотного рабочего графика многим из них пришлось отказаться от личной жизни. Однако после ухода с проекта Мерьем решила посвятить себя семье.