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Звезда «Великолепного века» выложила смелое фото 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Мерьем Узерли примерила алое платье-карандаш для новой фотосессии.
35-летняя Мерьем Узерли (Meryem Uzerli) поделилась в своем Instagram новым фото, на котором она запечатлена в алом платье-карандаш. Турецкая актриса подчеркнула фигуру облегающим нарядом, показав красивую линию декольте и стройную талию.
@meryemuzerlimeryem
Верные почитатели похвалили светскую львицу за «изящный и элегантный образ», отметив, что Мерьем заметно похудела после того, как она ушла с проекта. На роль Хюррем, наложницы султана Сулеймана — взяли актрису Вахиде Гердюм, которая заменила на съемочной площадке Мерьем Узерли.
Турецкая актриса Мерьем Узерли поделилась с поклонниками новыми снимками в своем Instagram. Поговаривали, что та узнала о баснословных гонорарах, которые получал Халит Эргенч, однако сама актриса никак не комментировала эти слухи.
В СМИ писали, что Узерли в буквальном смысле поселилась в павильоне, как и другие звезды сериала. Из-за плотного рабочего графика многим из них пришлось отказаться от личной жизни. Однако после ухода с проекта Мерьем решила посвятить себя семье.
Актриса до сих пор тесно дружит с партнершами по съемочной площадке Селен Озтюрк (Гюльфем), Нур Феттахоглу (Махидевран), Сельмой Эргеч (Хатидже).
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