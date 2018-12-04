Волочкова ответила на слухи о любовнике

В распоряжении СМИ появились данные, согласно которым якобы Анастасия Волочкова встречается с уроженцем Чечни, работающим в охране спа-комплекса, где регулярно занимается балерина. Будто бы ради роскошной танцовщицы, гордящейся своими трудовыми мозолями, он бросил давнюю возлюбленную. Анастасия решила внести ясность в щекотливую ситуацию, и помог ей в этом петух.

Анастасия Волочкова записала несколько видеороликов, где решила прокомментировать появившуюся информацию о так называемом любовнике охраннике. Ролики балерина выложила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На записи артистка представлена в ярко-желтом спортивном костюме, с ногами в носках, напоминающих те, что еще недавно были одеты на ее возлюбленном.

"На данный момент я готова только сказать, что это мой любимый мужчина, что мы очень счастливы вместе. Точно скажу, что он не имеет никакого отношения к охране и службе безопасности 🙈 Я искренне желаю всем обрести любовь, заниматься своей жизнью и не обращать внимание на людей, которые пишут глупости и пытаются обрести популярность благодаря моему имени. Или устраивая личные разборки со своими бывшими мужчинами, устраивая истерики, приплетая мое имя зачем-то. 👀 И не приписывать мне тех мужчин, которые в реальности не имеют ко мне никакого отношения. 🤣 А если вы очень хотите увидеть моего мужчину, дождитесь фото с нашей свадьбы! Или в преддверии ее. 😉 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены.

— Прим.ред.)" — написала Волочкова в сопровождении к роликам.

Далее Анастасия добавила еще несколько видео, где компанию ей составил плюшевая игрушка в виде белого петуха.

В обнимку с ним непосредственная танцовщица заявила, обращаясь ко всем оставленным женщинам:

"Не надо за счет моего имени, которое я создавала годами труда, (за не имением своего собственного), решать свои личные вопросы. 😂 Это не поможет. 🤣 Опуская себя на дно…😝 Становитесь такими, чтобы от вас не хотелось бежать мужчинам. И смотреть по сторонам. Приписывая мне своих бывших, вы унижаете себя.. 😝"

В заключение Волочкова сообщила: