Звезды в откровенных платьях-комбинациях 

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Универсальный плащ и яркая сумка: Джулия Робертс нашла стильное спасение от декабрьской непогоды

Джиджи Хадид в джинсах самого популярного кроя и ботильонах с принтом под рептилию в Нью-Йорке