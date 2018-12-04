Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезды в откровенных платьях-комбинациях 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Хотя тренд на платья-комбинации для рядовых модниц прижился только около 3 лет назад, звезды облюбовали его куда раньше. Вспомните хотя бы смелые выходы Кейт Мосс и Дженнифер Энистон в 90-е, которые не боялись почти оголить тело.
Интересно, что подобные платья выбирают не только самые смелые модницы, которые привыкли удивлять публику чем-то откровенным, но и вполне скромные (на публике) девушки: Энн Хэтэуэй, Селена Гомес, Эмма Стоун и другие. Мы собрали 11 самых показательных выходов, доказывающих, что платья-комбинации могут выглядеть одновременно сдержанно, волнующе и просто красиво.
Harper’s Bazaar: последние новости
24-летняя внучка Одри Хепберн оказалсь в центре внимания Универсальный плащ и яркая сумка: Джулия Робертс нашла стильное спасение от декабрьской непогоды Джиджи Хадид в джинсах самого популярного кроя и ботильонах с принтом под рептилию в Нью-Йорке
Эмма Стоун , Кейт Мосс , Дженнифер Энистон , Энн Хэтэуэй , Звёзды , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сложные дети знаменитых родителей5
Двусмысленная реклама прокладок вызвала гнев в Сети163
Сотникова взволновала откровенной съемкой4
«Я не стремлюсь занять место его жены»2
«Когда жена умерла, теща не дала мне спиться»2
Видео
01:22
Рамблер/гороскоп на сегодня
Психология
01:35
Седокова призналась в отношениях с известным певцом
Звёзды
01:12
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
03:01
Двусмысленная реклама прокладок вызвала гнев в Сети
Здоровье
00:57
Сотникова взволновала откровенной съемкой
Звёзды
04:10
София Ротару удваивает гонорар
Звёзды
01:00
Дмитрий Певцов опубликовал редкие фото с женой
Звёзды
06:37
Топалов и Тодоренко рассказали о тайной свадьбе
Звёзды Любовь
07:10
Конспирологические теории, затронувшие звезд
Звёзды
05:54
Сложные дети знаменитых родителей
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение