Звезды в откровенных платьях-комбинациях 

Хотя тренд на платья-комбинации для рядовых модниц прижился только около 3 лет назад, звезды облюбовали его куда раньше. Вспомните хотя бы смелые выходы Кейт Мосс и Дженнифер Энистон в 90-е, которые не боялись почти оголить тело.
Интересно, что подобные платья выбирают не только самые смелые модницы, которые привыкли удивлять публику чем-то откровенным, но и вполне скромные (на публике) девушки: Энн Хэтэуэй, Селена Гомес, Эмма Стоун и другие. Мы собрали 11 самых показательных выходов, доказывающих, что платья-комбинации могут выглядеть одновременно сдержанно, волнующе и просто красиво.