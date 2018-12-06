Настя Кочеткова снова стала мамой

30-летняя Анастасия Кочеткова показала в соцсетях фото с новорожденным малышом.

Бывшая «фабрикантка» Анастасия Кочеткова вместе с дочкой от распавшегося брака с режиссером Резо Гигинеишвили Машей сейчас живет в США. Она счастливо замужем во второй раз, а недавно поклонники начали подозревать, что в новом браке у певицы, отучившейся на кинорежиссера, появится малыш. И вот тому подтверждение: Кочеткова опубликовала на Facebook снимок с новорожденным, а также мужем и Машей:

Запоздалое семейное фото с Дня Благодарения!

— подписала Кочеткова снимок, не уточнив пола малыша.

Нового супруга Анастасии Кочетковой зовут Мигель Энджел Лара. Влюбленные помолвились в начале 2016 года, а спустя несколько месяцев поженились. Как и о беременности, о свадьбе Кочеткова не рассказывала поклонникам, открывшись им лишь через год после радостного события.