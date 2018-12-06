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Настя Кочеткова снова стала мамой 

WMJ.ru + ещё 4 23 минуты назад
Фото: WMJ.ru
30-летняя Анастасия Кочеткова показала в соцсетях фото с новорожденным малышом.
Бывшая «фабрикантка» Анастасия Кочеткова вместе с дочкой от распавшегося брака с режиссером Резо Гигинеишвили Машей сейчас живет в США. Она счастливо замужем во второй раз, а недавно поклонники начали подозревать, что в новом браке у певицы, отучившейся на кинорежиссера, появится малыш. И вот тому подтверждение: Кочеткова опубликовала на Facebook снимок с новорожденным, а также мужем и Машей:
Запоздалое семейное фото с Дня Благодарения!
— подписала Кочеткова снимок, не уточнив пола малыша.
Нового супруга Анастасии Кочетковой зовут Мигель Энджел Лара. Влюбленные помолвились в начале 2016 года, а спустя несколько месяцев поженились. Как и о беременности, о свадьбе Кочеткова не рассказывала поклонникам, открывшись им лишь через год после радостного события.
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