57-летний Эдди Мерфи стал папой в десятый раз 

Об этом стало известно от официального представителя звезды.
Популярный американский комедийный актер, кинорежиссер и певец Эдди Мерфи снова стал отцом. Его возлюбленная, 39-летняя австралийская модель Пейдж Бутчер родила сына. Таким образом, возрасте 57 лет у звезды есть уже 10 детей. О пополнении журналистам сообщил официальный представитель актера Арнольд Робинсон.
Малыш Макс был рожден весом 3 килограмма и ростом 48 сантиметров. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо,
— заявил он.
Количество детей Эдди Мерфи не может не удивлять. Известный актер никогда не славился завидным постоянством. А потому он стал одним из рекордсменов в Голливуде, чей брак с возлюбленными длился меньше года. У Эдди Мерфи до появления последнего малыша росло девять детей от пятерых женщин. При всем этом лишь двум дамам удалось стать миссис Мерфи. Модель Николь Митчелл продержалась в этом статусе почти 14 лет, а вот кинопродюсер Трейси Эдмондс — всего две недели.
Нынешняя возлюбленная актера пока тоже не удостоилась звания миссис Мерфи. И хотя Пейдж Бутчер беременна уже во второй раз, знаменитый многодетный отец не торопится делать модели предложение руки и сердца. Отметим, что общей дочери Пейдж и Эдди в мае исполнилось два года. Малышку зовут Иззи Уна.
Кстати, будучи таким любвеобильным, актер не избежал и судебной тяжбы по алиментам. Решать вопрос по закону ему пришлось после того, как он ушел от своей тогда беременной подруги Мел Би, известной в качестве экс-солистки Spice Girls. Комик сопротивлялся отцовству как мог. И даже ДНК-тест, подтверждающий, что Энджел Айрис — дочь Эдди Мерфи, его не убедил в необходимости публично покаяться перед обиженной женщиной. Мерфи подтвердил свой статус папы лишь спустя время. «Он долго не хотел видеться с девочкой и еще дольше судился с Мелани Браун, которая хотела заставить папашу платить алименты», —рассказывали в окружении певицы. Победила Браун: сейчас актер ежемесячно перечисляет на счет Энджел Айрис по 35 тысяч долларов, а периодически Мерфи даже захаживает в гости к 11-летней дочери.