57-летний Эдди Мерфи стал папой в десятый раз

Об этом стало известно от официального представителя звезды.

Популярный американский комедийный актер, кинорежиссер и певец Эдди Мерфи снова стал отцом. Его возлюбленная, 39-летняя австралийская модель Пейдж Бутчер родила сына. Таким образом, возрасте 57 лет у звезды есть уже 10 детей. О пополнении журналистам сообщил официальный представитель актера Арнольд Робинсон.

Малыш Макс был рожден весом 3 килограмма и ростом 48 сантиметров. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо,

— заявил он.

Количество детей Эдди Мерфи не может не удивлять. Известный актер никогда не славился завидным постоянством. А потому он стал одним из рекордсменов в Голливуде, чей брак с возлюбленными длился меньше года . У Эдди Мерфи до появления последнего малыша росло девять детей от пятерых женщин. При всем этом лишь двум дамам удалось стать миссис Мерфи. Модель Николь Митчелл продержалась в этом статусе почти 14 лет, а вот кинопродюсер Трейси Эдмондс — всего две недели.

Нынешняя возлюбленная актера пока тоже не удостоилась звания миссис Мерфи. И хотя Пейдж Бутчер беременна уже во второй раз, знаменитый многодетный отец не торопится делать модели предложение руки и сердца. Отметим, что общей дочери Пейдж и Эдди в мае исполнилось два года. Малышку зовут Иззи Уна.