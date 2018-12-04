Телеведущую возмутили фото с обложки журналов

Телеведущая Джеймила Джамиль заметила одно различие между мужскими и женскими журналами, которая очень возмутила ее. Девушке не понравилось, что во всех женских изданиях на фотографиях в несколько раз больше ретуши, чем в мужском глянце. Об этом Джеймила сообщила в своем Twitter.

An example of Photoshop being weaponised against women: This is how we portray men in their 50s on magazine covers and women in their 50s. Look at the difference. Men who age are sexy in HD. Women mostly just shouldn’t dare age. Men can celebrate the inevitable, we must fear it. pic.twitter.com/XKykaZuiYf— Jameela Jamil (@jameelajamil) 2 декабря 2018 г. Для наглядного примера Джамиль взяла четыре журнала: Man's Journal, Tatler, InStyle и Time. На обложках были изображены звезды, которым уже далеко за 30.

"Посмотрите на эти фото. Можно подумать, что женщины не стареют и у них нет возраста. На мужских снимках нет "жестокой" ретуши лица. Мужчины сексуальны в возрасте, в то время, как женщины просто обязаны не становиться старше", — пишет Джеймила Джамиль.

Также девушка добавила, что такая ретушь делает людей одинаковыми, и общество начинает воспринимать лишь один тип внешности, а это неутешительно.

If we airbrush him as we've edited them, look how unnatural he looks. Because we've been taught to accept his humanity and demonize theirs. pic.twitter.com/kFhbNBFoFx— Duchess (@rosendiaa) 2 декабря 2018 г. Пост телеведущей набрал более 35 тысяч лайков за первые часы публикации. Многие поддержали Джамиль, а одна из подписчиц отретушировала фото Клуни так, чтобы у него не было видно никаких возрастных признаков на лице. Пользователи согласились с тем, что это выглядит нелепо.

Один из комментаторов предложил телеведущей учредить журнал, в котором не будет "агрессивной" ретуши. Джамиль понравилась эта идея.