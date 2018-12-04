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Телеведущую возмутили фото с обложки журналов 

Рамблер 9 часов назад
Фото: @jameelajamilofficial
Телеведущая Джеймила Джамиль заметила одно различие между мужскими и женскими журналами, которая очень возмутила ее. Девушке не понравилось, что во всех женских изданиях на фотографиях в несколько раз больше ретуши, чем в мужском глянце. Об этом Джеймила сообщила в своем Twitter.
Для наглядного примера Джамиль взяла четыре журнала: Man's Journal, Tatler, InStyle и Time. На обложках были изображены звезды, которым уже далеко за 30.
"Посмотрите на эти фото. Можно подумать, что женщины не стареют и у них нет возраста. На мужских снимках нет "жестокой" ретуши лица. Мужчины сексуальны в возрасте, в то время, как женщины просто обязаны не становиться старше", — пишет Джеймила Джамиль.
Также девушка добавила, что такая ретушь делает людей одинаковыми, и общество начинает воспринимать лишь один тип внешности, а это неутешительно.
Пост телеведущей набрал более 35 тысяч лайков за первые часы публикации. Многие поддержали Джамиль, а одна из подписчиц отретушировала фото Клуни так, чтобы у него не было видно никаких возрастных признаков на лице. Пользователи согласились с тем, что это выглядит нелепо.
Один из комментаторов предложил телеведущей учредить журнал, в котором не будет "агрессивной" ретуши. Джамиль понравилась эта идея.
Женский форум
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