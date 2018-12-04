Любимые женщины Никиты Михалкова 

Анастасия Вертинская поступила в Щукинское училище в 1963 году. К тому времени 19-летняя красавица была одной из самых известных в СССР девушек: в 1961 вышел фильм «Алые паруса», где Анастасия сыграла Ассоль, спустя год — картина «Человек-амфибия», в которой Вертинская появилась в роли Гуттиэре. После этих лент актрису назвали восходящей звездой советского кино, а мужчины сходили с ума, впечатлённые красотой Анастасии.
В училище Вертинская познакомилась с другими студентами, в числе которых оказался сын легендарного поэта Сергея Михалкова Никита. Молодые люди мгновенно влюбились друг в друга и очень скоро стали жить вместе. Результатом страстного романа стал сын Степан. Поженились Никита и Анастасия лишь спустя полгода после его рождения, а ещё через три года расстались. Оказалось, что семейную жизнь они представляют по-разному. Никита мечтал о патриархальной семье, где он будет творцом и добытчиком, а супруга с детьми будет содержать дом. Анастасии такой уклад был не по нраву, она хотела тоже стать самостоятельной единицей и сниматься в кино, карьера домохозяйки её не прельщала. Несмотря на разногласия, пара смогла разойтись миром, Михалков всегда помогал бывшей супруге и поддерживал сына.
После развода Никита Михалков целиком отдался творчеству. Семидесятые и начало восьмидесятых стали очень плодотворным периодом, когда режиссёр Михалков создал массу интересных и популярных лент. Однако в какой-то момент в его жизнь ворвалась эффектная манекенщица Татьяна Соловьёва.
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