Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Что будет, если ходить в мороз без шапки?
Что будет, если ходить в мороз без шапки?

«Сексом пахнет»: известный певец возбудил народ голым торсом 

Дни.ру 3 часа назад
Иван Дорн впечатлил поклонников зажигательным танцем. Пикантное видео в одних трусах исполнитель выложил на своей странице в Instagram.
Артист продемонстрировал голый торс с накачанным прессом. На черно-белом видео Дорн снимает перед камерой штаны, двигаясь в такт музыке.
Подписчики знаменитости тут же отреагировали на откровенный ролик. Они тут же отметили прекрасную спортивную фигуру звезды и сошлись во мнении, что певец весьма сексуален.
"Сексом пахнет", "Незаконно быть таким секси-мужчиной", "Ваня, ну у тебя и пресс! Стальной, наверняка! Ты супер!", "Вань, отличная фигура", "Красивое тело", "Ты же секс во плоти", "Мечта", — заявляли фолловеры. К слову, что это не самые откровенные кадры с участием артиста.
Пару лет назад исполнитель полностью обнажился в бассейне, выложив фото в Сеть. Тогда певец поменял имидж, отрастив бороду и сделав короткую стрижку.
Напомним, хвастался Дорн голым торсом и в 2017 году. Снимок был сделан на пляже. Певец релаксировал, принимая солнечные ванны.
Иван Дорн — украинский певец, диджей и телеведущий. Бывший участник группы "Пара Нормальных".
Дни.ру: последние новости
Бузова выставила откровенное фото из душа и обмолвилась о новом любовнике Пугачеву в новом парике на гулянке у Киркорова перепутали с Укупником Седокова призналась в отношениях с известным певцом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какому мужчине не обойтись без сильной женщины
Наука отношений: как найти идеальную половинку
Бузова выставила откровенное фото из душа31
Любимые женщины Никиты Михалкова
6 признаков, что вы готовы к новым отношениям
Видео
00:16
Что будет, если ходить в мороз без шапки?
Здоровье
01:35
Седокова призналась в отношениях с известным певцом
Звёзды
04:30
Звездные мужчины, покорившие женщин не красотой
Красота Звёзды
01:12
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
11:34
Дорогущая еда, которую продают лишь в Японии
Еда
11:02
Самые красивые российские певицы
Звёзды Красота
00:55
Бузова выставила откровенное фото из душа
Звёзды
04:59
Любимые женщины Никиты Михалкова
Звёзды Любовь
04:49
Фанаты, сделавшие пластику ради сходства с кумирами
Красота Звёзды
03:01
Двусмысленная реклама прокладок вызвала гнев в Сети
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение