«Сексом пахнет»: известный певец возбудил народ голым торсом

Иван Дорн впечатлил поклонников зажигательным танцем. Пикантное видео в одних трусах исполнитель выложил на своей странице в Instagram.

Артист продемонстрировал голый торс с накачанным прессом. На черно-белом видео Дорн снимает перед камерой штаны, двигаясь в такт музыке.

Подписчики знаменитости тут же отреагировали на откровенный ролик. Они тут же отметили прекрасную спортивную фигуру звезды и сошлись во мнении, что певец весьма сексуален.

"Сексом пахнет", "Незаконно быть таким секси-мужчиной", "Ваня, ну у тебя и пресс! Стальной, наверняка! Ты супер!", "Вань, отличная фигура", "Красивое тело", "Ты же секс во плоти", "Мечта", — заявляли фолловеры. К слову, что это не самые откровенные кадры с участием артиста.

Пару лет назад исполнитель полностью обнажился в бассейне, выложив фото в Сеть. Тогда певец поменял имидж, отрастив бороду и сделав короткую стрижку.

Напомним, хвастался Дорн голым торсом и в 2017 году. Снимок был сделан на пляже. Певец релаксировал, принимая солнечные ванны.

Иван Дорн — украинский певец, диджей и телеведущий. Бывший участник группы "Пара Нормальных".