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Пугачеву в новом парике перепутали с Укупником 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Семилетие Аллы-Виктории Киркоровой прошло с таким размахом, о котором иные народные и заслуженные артисты даже мечтать не могут. Поздравить с важной датой юную принцессу приехал весь звездный бомонд. Разумеется, была и бывшая жена Филиппа Бедросовича — Алла Борисовна.
Пугачеву, правда, на гулянке у Киркорова не сразу признали — она появилась в новом парике, в котором очень напоминала молодого Аркадия Укупника. Очки добавляли большего сходств и артистов можно было перепутать со спины. У Примадонны, как известно, собственные волосы негустые, короткие и редкие — без парика она выглядит согласно паспортным данным. А молодежные кудри очень освежают 70-летнюю певицу.
Приложиться к ручке юной принцессы Примадонна прибыла не одна, а с верной подругой Алиной Редель. На торжестве так же были замечены генеральный продюсер телеканала "МУЗ-ТВ" Арман Давлетяров, танцор Сергей Филин, дети Анастасии Стоцкой, Сергея Лазарева, Татьяны Навки и Дмитрия Пескова, Жасмин и Виталия Гогунского.
@milana__star
"Ну вот наконец-то, в череде этих сумасшедших предновогодних концертных дней и съемок, наступило время и для твоего праздника, дорогая моя доченька Алла-Виктория, и сегодня твои 7 лет мы отгуляем по полной с твоими маленькими и моими взрослыми друзьями, родителями твоих друзей и с твоим классом первоклашек, которых ты всех пригласила в свой любимый мир Гарри Поттера, а именно в этом стиле и пройдет твой сегодняшний праздник", — с такими словами Киркоров обратился к имениннице.
@arman_dav
Гостей вечеринки веселили команда аниматоров, переодетых в героев из книг писательницы Джаан Роулинг. Химические опыты, лазерное шоу и бумажная дискотека — все было сделано с размахом и со вкусом. Ну а под занавес праздника вынесли огромный торт в форме замка Хогвартс. Пугачева, правда, как говорят, лакомство не пробовала — бережет фигуру.
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