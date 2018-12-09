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Самые громкие разводы российских футболистов 

Рамблер 3 часа назад
Вспоминаем самые громкие разводы российских футболистов.
1/5  Павел и Алана Мамаевы
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2/5  Александр и Милана Кержаковы
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3/5  Денис и Дарья Глушаковы
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4/5  Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов
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5/5  Юлия Барановская и Андрей Аршавин
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В этому году российские футболисты отличились не столько на поле, сколько личными делами и то не с лучшей стороны. Чего стоит последнее дело полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, которые напали на чиновников Минпромторга.
Кажется, что на личном фронте российские футболисты терпят поражение и создается ощущение, что в ближайшее время клуб жен российских футболистов изменится полностью. Вспоминаем самые громкие разводы российских футболистов.

1. Павел и Алана Мамаевы

Отношения полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и его жены Аланы накалились после измены Павла. Алана уверена, что именно из-за семейных неурядиц Павел ввязался в потасовки, после которых и оказался в СИЗО. Алана первая сообщила о расставании с супругом — жена футболиста вышла в прямой эфир в своем Instagram аккаунте в слезах и пролила свет на их отношения. Алана рассказала, что дети сильно переживают расставание с отцом, но он, несмотря ни на что, продолжает вести переписку с любовницей. Журналистам стало известно, что звезды планируют разводиться по инициативе Павла.

2. Александр и Милана Кержаковы

Никто не мог и предположить, что у идеальной пары Миланы и Александра Кержакова могут быть серьезные семейные проблемы. Об этом стало известно после того, как Милана вышла в прямой эфир в своем Instagram аккаунте. Как сообщила жена футболиста все не так идеально, как кажется — муж ее унижает и запрещает видеться с ребенком. Позже девушка отказалась от своих слов и поразила общественность новым заявление — у нее наркозависимость, но она будет стараться сохранить семью. Однако позже она все же заявила, что подает на развод.

3. Денис и Дарья Глушаковы

Капитан «Спартака» Денис Глушаков попался на измене накануне важного матча с «Динамо». В Сети появилось видео, как Денис развлекался в бане с молодой девушкой. Дарья рассказала, что давно знала об изменах мужа, но после этих доказательств она решила подать на развод. По ее словам, Денис перестал быть «любящим отцом, мужем и порядочным человеком». Сейчас Дарья пытается добиться единоличной опеки над двумя общими детьми — дочками Лерой и Сашей.

4. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов

Счастье, которое с таким усердием строила Ольга перед объективами камер, раскололось после измены Дмитрия с вице-мисс России Анастасией Костенко. Поклонники Бузовой до последнего верили, что этот брак можно будет сохранить, но Ольга и Дмитрий были непреклонны в своем решении. Развод с мужем оказался Ольге только на руку — ее карьера пошла вверх, она стала популярной певицей, открыла ресторан и стала самой обсуждаемой персоной. Дмитрий же сделал предложение Костенко и недавно у пары родилась дочка. И если на личном фронте у Тарасова все налаживается, то карьера пока не двигается. Недавно руководство футбольного клуба «Локомотив» решило не продлевать контракт со спортсменом.

5. Юлия Барановская и Андрей Аршавин

Андрей Аршавин бросил беременную жену с двумя детьми на руках после того, как Юлия узнала об изменах мужа. Юлия сильно переживала расставание, но взяла себя в руки и смогла без материальной помощи экс-возлюбленного растить детей и строить карьеру. Сейчас Юлия успешная телеведущая и старается не афишировать личную жизнь. Андрей Аршавин в очередной раз женился и старается наладить отношения после того, как его снова поймали на измене. Недавно бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин подтвердил, что завершил карьеру футболиста.
Женский форум
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