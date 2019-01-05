Единственная любовь Владимира Винокура

В марте нынешнего года эстрадный артист Владимир Винокур отпраздновал 70-летие. Уже без малого 40 лет Винокур радует публику миниатюрами и пародиями и, кажется, поклонники знают о нём всё. На самом же деле Владимир Натанович, будучи человеком открытым, далеко не всегда выносит на суд общественности истории из личной жизни.

Владимир Винокур с детства любил петь, но родители не одобряли его стремления к лицедейству и настаивали на получении более приземлённой профессии, и молодой человек подчинился. Но, ещё проходя службу в армии, он подал документы ы ГИТИС и поступил в училище. Учась на четвёртом курсе, Винокур получил предложение от главного режиссёра Московского театра оперетты Георгия Ансимова поработать в театре и после получения диплома выступал там два года. Тогда-то начинающий артист и встретил девушку Тамару Первакову. Красавица была холодна и недоступна, блистала манерами и всегда оставалась тактичной. Владимир был заинтригован и начал выяснять подробности о новой знакомой. Узнав, что Тамара — балерина, Владимир начал ухаживать и через некоторое время сделал предложение.

Смотрите ролик и узнайте, как Тамара убежала с обеда, который устроил в её честь кавалер, почему она согласилась на рождение ребёнка только после 30 и кем стала дочь Тамары и Владимира Винокуров.