Настоящие имена голливудских звезд 

Не секрет, что иногда знаменитостям приходится брать псевдоним, чтобы запомниться публике. Имя, которое дают человеку родители, не всегда звучит ярко, может быть труднопроизносимым или попросту банальным. Эти звёзды решились на смену имени и прославились после этого.
1. Экспрессивная и скандальная певица Карди Би обыграла в псевдониме бренд Bacardi. Но её настоящее Белкалис Альманзар.
2. Герцогиня Сассекская Меган Маркл прежде была кинозвездой. Но до начала кинокарьеры она решила, что будет использовать второе имя, а первое. При рождении её назвали Рейчел Меган Маркл.
3. Рэп-исполнительница Ники Минаж — горячая штучка, которая любит не только вызывающие тексты, но и откровенные танцы. Но была бы Ники столь же популярной, оставь она родное имя Оника Таня Мараж?
4. Певицу Рианна тоже не назовёшь блёклой. Красавица с острова Барбадос буквально ворвалась в шоу-бизнес и вот уже почти полтора десятка лет неизменно входит в топ самых востребованных артисток. Чтобы лчше запомниться публике, она сократила длинное имя Робин Рианна Фенти до более короткого и звучного.
Смотрите ролик и узнайте о настоящих именах голливудских знаменитостей.