Самые красивые российские певицы

Сегодня для певицы важен не только голос, но и яркая запоминающаяся внешность. Конечно, не всем исполнительницам от природы даются гармоничные черты лица, точёная фигурка, роскошные волосы. Зато гонорары позволяют им исправлять недостатки, доводя себя до совершенства. Этих певиц публика называет настоящими красавицами и вполне заслуженно.

1. Полина Гагарина — одна из самых заметных певиц в российском шоу-бизнесе. Но когда её карьера только начиналась, Полина выглядела иначе: у неё были тёмные волосы, и весила она на пару десятков кило больше. Сейчас Полина, уже будучи матерью двоих детей, больше похожа на девушку, чем на мать семейства.

2. Ещё одна красивая блондинка на нашей эстраде — певица Натали. Когда-то она была очень популярна, но потом ушла в тень. Несколько лет назад Натали триумфально вернулась с новым хитом, но, как ни странно, она практически не изменилась внешне. Глядя на стройную красотку, нельзя поверить, что ей уже за 40 и у неё три сына.

3. Кети Топурия славится экстравагантностью. Она всегда появляется на публике в замысловатых нарядах, с необычными причёсками и насыщенным макияжем. Несмотря на рождение дочери, Кети сохранила девичью стройность и не утеряла страсти к эпатажу.

Видео рассказывает о других красавицах, которыми восхищаются фанаты.