Что стало со звездами 80-х

Как выглядят и чем занимаются популярные в прошлом артисты, о которых сегодня мало что слышно. Итак, вот пять звезд, имена которых были на устах каждого в восьмидесятые. Но, увы, их слава бесследно ушла вместе с эпохой. Рассказываем, что стало с популярными некогда артистами:

Сандра

Голос культовой группы "Энигма", а также одна из самых влиятельных артисток восьмидесятых, отныне появляется на публике лишь по особым случаям.

globallookpress.com, Facebook

После развода с основателем "Энигмы" Мишелем Крету Сандра вышла замуж за Олафа Мендеса — мужчину, который умел рассмешить и отвлечь певицу от грустных мыслей. Увы, и этот брак распался.

Аккаунты артистки в соцсетях найти сложно и личную жизнь напоказ она выставлять совсем не хочет. А редко появляющиеся в СМИ фотографии лишь будоражат фантазию бывших фанатов. На сегодняшний день певица уже не может похвастаться идеальной внешностью, ведь время не щадит никого. Тем не менее, злые языки распространяют информацию о том, что певица не прочь приложиться к бутылке — отсюда и мешки под глазами и отекшее лицо. Но Сандра лишь посмеивается над недоброжелателями, хотя и признает, что проблемы со здоровьем у нее есть. Правда, алкоголизмом артистка не страдает.

Алексей Глызин

Исполнитель бессмертного хита "Поздний вечер в Соренто" уже не ведет такую насыщенную гастролями жизнь.

РИА Новости, globallookpress.com

В свои 64 года артист старается все свободное время посвятить семье, а на публике появляется от случая к случаю. Но и от концертов, которые собирают звезд восьмидесятых, не отказывается. На таких "сборниках" артист все еще выступает.

София Ротару

Популярная в восьмидесятых певица находит своего слушателя и сегодня. В отличие от многих своих "коллег по цеху", артистка не только активно выступает на корпоративах, но дает сольные концерты, участвует в самых разнообразных музыкальных (и не только) телепередачах и вообще не думает о завершении карьеры.

В свои 71 год Ротару часто появляется на сцене и выпускает новые композиции.

РИА Новости, globallookpress.com

Совсем недавно в СМИ появилась информация, что приглашенная на "Песню года" артистка приехать отказалась. А новогодние выступления планирует проводить в Казахстане. Слава певицы велика настолько, что слушатель готов ходить на ее концерты в любой точке мира!

Юрий Лоза

Популярный в восьмидесятых музыкант прекрасно себя чувствует и сегодня. На артиста, можно сказать, снизошла вторая волна популярности с тех пор, как он открыл в себе талант критика. Высказывает мнение Юрий буквально по любому новостному поводу: он уже сравнивал певицу Гречку с крупой, негативно выражался о наставниках "Голоса", называя их слабыми, озвучивал мнение об отмене концертов популярных рэперов и даже сформировал свой взгляд о задержании исполнителя Хаски.

РИА Новости, globallookpress.com

Правда, в творческой сфере сам певец проявляет себя значительно меньше. Последний студийный альбом артист записал 18 лет назад. В целом это не мешает певцу изредка давать концерты. А имя Юрия Лозы еще долго не исчезнет из медиапространства.

Жанна Агузарова

А вот эта женщина — нечто большее, чем просто артист. Она персонаж! 56-летняя певица выступает редко, но метко.

РИА Новости, globallookpress.com

На сегодняшний день ее основной источник доходов — корпоративы. Спрос на выступления певицы стабильно высокий, а больше всего послушать хиты Агузаровой состоятельным поклонникам хочется в канун Нового года. Правда, удовольствие это совсем не дешевое. По слухам, за свою шоу-программу королева рок-н-ролла требует порядка 40 тысяч евро.