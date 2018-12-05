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Анна Плетнева рассказала о своем диагнозе 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Вокалистка группы «Винтаж» Анна Плетнева назвала диагноз, который ей поставили врачи после госпитализации. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram.
По ее словам, доктора обнаружили у нее бактерии легионеллы, способные провоцировать легочные заболевания.
«От этой болезни по сей день погибают 20 процентов заболевших из-за того, что не могут установить правильно диагноз»,
— поделилась вокалистка «Винтажа».
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С каждым днём всё больше прихожу в себя… Спасибо огромное врачам, которые правильно поставили диагноз «Легионелла» и своевременно среагировали, назначили правильное лечение! От этой болезни по сей день погибают 20% заболевших из за того, что не могут установить правильно диагноз… Я всё это пишу для того, чтобы вы знали, что такое бывает! Не поленитесь залезть в интернет и прочитать об этом… Ведь я не знала и была уверена, что справлюсь сама… Пока я не хочу фотографировать себя, но уверена, что к субботе окончательно прийду в форму! Люблю вас всех, берегите себя и до встречи в Казани 8 декабря! Фото хочу подписать так: #мнеможнобытьслабойнонужнобытьсильной А как бы вы назвали? Пишите свои варианты! 👇🏻👇🏻👇🏻

Публикация от  Анна Плетнева (@dusya_star)

Плетнева поблагодарила врачей за своевременную реакцию и правильно поставленный диагноз. Она отметила, что идет на поправку. Певица также проанонсировала ближайший концерт, который пройдет 8 декабря в Казани.
27 ноября сообщалось о госпитализации Анны Плетневой. До этого певица неделю страдала от удушающих приступов кашля и принимала таблетки в увеличенных дозах, чтобы иметь возможность петь, отмечали ее представители.
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