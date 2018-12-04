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Названы имена самых влиятельных женщин 2018 года 

Рамблер 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Авторитетное издание Forbes опубликовало рейтинг с именами самых влиятельных женщин 2018 года.
На третьей позиции — глава МВФ Кристин Лагард. Вторую строчку заняла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. А самой влиятельной женщиной 2018 года признана канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она возглавляет правительство Германии с 2005 года, но многие считают ее и лидером всей Европы. Тем не менее, канцлер заявила, что не собирается переизбираться в 2021 году.
На 49-м месте расположилась председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.
В рейтинге 2017 года Меркель и Мэй также занимали лидирующие позиции.
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