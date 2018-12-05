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Ольга Бузова дарит поклонникам подарки 

WMJ.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Звезда реалити-шоу и певица Ольга Бузова задолго до Нового года начала исполнять желания своих фанатов.
У себя в Instagram Ольга Бузова призналась, что ее часто просят о деньгах, и нередко это мужчины, которым нужен новый iPhone. Однако одно из писем с просьбой о помощи тронуло Бузову — 10-летняя девочка в тайне от мамы попросила у телеведущей подарить ей на день рождения корову и десять кур, а бабушке — дрова.
Писала, что деньги и платья не нужны, а необходимо лишь это! И что, как только она вырастет, то мне за все отдаст… Я была так тронута этим письмом, созвонилась с этой семьей и выполнила их желания, как фея, и желание этой принцессы. Я дополнила сама список, и платье все-таки отправила, ведь настоящие принцессы должны быть в роскошных нарядах на своих балах,
— поделилась Бузова.
Рассказала Ольга Бузова и о еще одном выполненном желании. Ей написала женщина, работающая в сельском Доме культуры в Омской области. Она попросила у звезды помощи в приобретении двух костюмов Снегурочки и одного — Деда Мороза. Костюмы Ольга уже купила и попросила поклонников передать их в Дом культуры.
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