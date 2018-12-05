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Ксения Бородина начала стремительно худеть 

Russianshowbiz.info + ещё 1 2 часа назад
Фото: @borodylia
Ксения Бородина, как и другие звезды, начала активно готовиться к Новому году. Пока одни планируют отдых и праздничные мероприятия, ведущая телепроекта «Дом-2» занята похудением.
Ксения поделилась с поклонниками снимком, на котором стоит рядом с елкой, демонстрируя при этом лучшую, по ее мнению, позу для фото. Она не скрывает, что сидеть на диете ей непросто, так как одно уже слово «диета» заставляет есть больше, чем обычно.
«Отказ от сладкого, мучного, колбаса. И у вас тоже так: как только я решаю не жрать и сбросить 2–3 кг, начинаю жрать. Только о еде и думаю. Короче, главное не произносить слово «диета», иначе срыв обеспечен», — пишет звезда на своей страничке в Instagram.
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