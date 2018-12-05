Ксения Бородина начала стремительно худеть

Ксения Бородина , как и другие звезды, начала активно готовиться к Новому году. Пока одни планируют отдых и праздничные мероприятия, ведущая телепроекта «Дом-2» занята похудением.

Ксения поделилась с поклонниками снимком, на котором стоит рядом с елкой, демонстрируя при этом лучшую, по ее мнению, позу для фото. Она не скрывает, что сидеть на диете ей непросто, так как одно уже слово «диета» заставляет есть больше, чем обычно.