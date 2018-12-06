Макарская призналась, что готова смириться с изменой мужа

«Как же интересно стареть вместе», — написала артистка в Instagram.

Виктория не скрывает, что в их семье не все так идеально, как кажется. У Антона сложный характер, иногда он бывает жестким и авторитарным. Но Виктория не пытается противостоять мужу, она придерживается мнения, что женщина должна быть терпеливой и покорной.

В интервью «Собеседнику» артистка рассказала, что следует советам своей прабабушки, которая прожила с мужем все жизнь. «Она говорила: „Никогда не ври мужу, но и всего недоговаривай, оставляй какую-то загадку. Ни в коем случае не следи за ним, пусть он за тобой следит и боится, что ты куда-то денешься. Старайся делать так, чтобы он удовлетворял свой инстинкт охотника — постоянно завоевывал тебя“. И я стараюсь!» — заявила Виктория.

По словам Макарской, она никогда не контролирует мужа, не залезает в его карманы и сумки. Певица даже готова простить Антону измену. Прабабушка говорила ей, что мужчина по своей натуре охотник и может «сходить налево», и если она хочет быть главной женщиной в его жизни, то должна уважать этот «мужской инстинкт».

«Я своего мужа безмерно люблю и уважаю и, даже если он захочет закрутить какой-нибудь роман, наверное, постараюсь отнестись и к этому с пониманием», — заявила Виктория.

Напомним, Антон и Виктория Макарские познакомились в 1999 году на кастинге мюзикла «Метро». Это была любовь с первого взгляда, и вскоре артисты стали жить вместе. Через год они обвенчались, а еще через три — официально зарегистрировали брак. Супруги мечтали стать родителями, но Виктория не могла забеременеть. Только после 13 лет брака артистка родила дочь Машу. А в 2015 году у Макарских появился на свет сын Ваня.